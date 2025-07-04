На трамвайных остановках появится более 100 приподнятых платформ На трамвайных остановках столицы появится ещё более 100 приподнятых платформ. Это сделает посадку и высадку пассажиров намного комфортнее. Для удобства пассажиров также установят новые остановочные павильоны из ударопрочного стекла. 4 июля, 07:26 100 приподнятых платформ появится в Москве на трамвайных остановках. Обложка © mos.ru

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства установят более 100 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Они появятся по всему городу — на проспекте Будённого, улицах Судостроительной, Бориса Галушкина, Красноказарменной, Клары Цеткин, Халтуринской, Каланчёвской, Тимирязевской и других. Также обустроят 94 обычные платформы на островках и 13 — венского типа, с приподнятым участком проезжей части. Кроме того, на всех трамвайных остановках запланирован монтаж павильонов ожидания, выполненных из ударопрочного стекла.

Приподнятыми платформами и новыми павильонами остановки оборудуют в рамках комплексного благоустройства улиц.

Сегодня в Москве уже обустроено более 430 приподнятых платформ на трамвайных остановках. Они расположены на одном уровне с низким полом трамваев. Это значительно облегчает посадку и высадку для маломобильных граждан, а также пассажиров с колясками и велосипедами. В результате поездки становятся ещё комфортнее, безопаснее и быстрее. Развитие трамвайной инфраструктуры в городе проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, приподнятые платформы оборудованы пандусами и удобными подходами к трамваю. Это делает посадку и высадку комфортной для всех пассажиров, включая маломобильных граждан, людей с колясками и велосипедами, — для входа в трамвай и выхода из него достаточно сделать всего один шаг. Кроме того, благодаря приподнятым платформам вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в местах остановок трамвая сводится к минимуму. Таким образом, повышается безопасность дорожного движения.

Чтобы сделать улицы безопаснее и красивее, специалисты также убирают под землю воздушные кабельные линии, обновляют покрытие тротуаров и проезжей части, устанавливают новые опоры освещения, проводят озеленение.

Развитие транспортной доступности — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина