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4 июля, 08:30

Спецпосланник Трампа Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с России

Politico: Спецпосланник Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выступает за отмену энергетических санкций против России. На данный момент в администрации Дональда Трампа идут дискуссии о перспективах развития торговых отношений с Москвой, сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

«Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России», — говорится в публикации.

При этом министр внутренних дел США Даг Бургум, напротив, склоняется к стратегии «вытеснения» России с рынка и наращивания американского экспорта за её счет.

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Ранее стало известно, что глава Белого Дома снял санкции с российских активов в рамках отмены ряда ограничений против Сирии. Из списка ограничений исключили некоторые финансовые организации и компании. Информацию уже подтвердили на сайте американского Министерства финансов.

Наталья Афонина
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