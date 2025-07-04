Спецпосланник Трампа Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с России

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выступает за отмену энергетических санкций против России. На данный момент в администрации Дональда Трампа идут дискуссии о перспективах развития торговых отношений с Москвой, сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники.

«Уиткофф хочет добиться снятия энергетических санкций с России», — говорится в публикации.

При этом министр внутренних дел США Даг Бургум, напротив, склоняется к стратегии «вытеснения» России с рынка и наращивания американского экспорта за её счет.