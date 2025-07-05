Новая Москва стала пространством активного комплексного и сбалансированного развития С первых дней включения новых территорий в состав Москвы они стали местом для активного комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается уже 13 лет. 5 июля, 09:28 Сергей Собянин рассказал о развитии Новой Москвы. Обложка © mos.ru

1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров. За эти годы население ТиНАО выросло почти в 3,5 раза — до 810 тысяч человек, там построили и ввели 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 28,3 миллиона — жильё. В новые округа пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии. Пассажиров принимают восемь московских городских вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

ТиНАО: 13 лет динамичного развития

С первых дней включения новых территорий в состав столицы они стали местом для активного комплексного и сбалансированного развития, которое продолжается уже 13 лет.

В новых округах построили и ввели в эксплуатацию 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 28,3 миллиона квадратных метров жилья. Из них с начала 2025 года — 0,99 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 0,6 миллиона квадратных метров жилья.

За минувшие годы здесь было создано около 300 тысяч новых рабочих мест, что позволило ликвидировать их дефицит для проживающих здесь горожан.

На площадке «Красная Пахра» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создают крупнейший в столице кластер по производству аккумуляторных батарей. Его ядром станет гигафабрика, на которой будут изготавливать тяговые батареи для электробусов, электромобилей и электросудов. Там же построят завод по производству аналогичных аккумуляторных батарей для беспилотных авиационных систем и электротранспорта.

В ТиНАО пришло метро — Сокольническая, Солнцевская и Троицкая линии, всего открыли 13 станций. Кроме того, пассажиров принимают восемь городских вокзалов второго и четвёртого Московских центральных диаметров.

Благодаря строительству и реконструкции более 400 километров магистралей сформирован новый дорожный каркас.

Новые детские сады и школы

В 2012–2025 годах в ТиНАО построили почти 160 школ и детских садов. В планах до 2027-го возвести ещё 71 объект: 36 детских садов, 18 школ и 17 образовательных комплексов.

Новые школы строятся по современным проектам. Просторные, светлые, удобные, они создают условия для качественного образования и всестороннего развития ребёнка.

Современные школы, культурные и общественные пространства, комфортное жильё — важные приоритеты развития ТиНАО. Новый корпус школы № 2094 на 1150 детей откроет свои двери 1 сентября. Здесь есть всё необходимое для комфортного обучения ребят: специализированные учебные кабинеты робототехники, музыки и пения, мастерская живописи и рисунка, спортивные залы.

Культурный центр «Ватутинки»

В посёлке Ватутинки завершена реконструкция культурного центра, который многие десятилетия был популярен у местных жителей. Работы провели в 2021–2025 годах по решению мэра Москвы за счёт адресной инвестиционной программы города.

Обновлённый культурный центр обрёл единую планировочную структуру, здесь создана безбарьерная среда. Дизайн-проект выполнен в современном стиле лофта.

Трёхуровнему зданию добавили этаж, в котором оборудовали открытую смотровую площадку. Кроме того, сделали двухэтажную пристройку, на втором теперь находятся административные помещения, а в основном здании освободившееся место можно использовать для культурно-досуговой деятельности.

Теперь здесь есть универсальный концертный зал вместимостью порядка 300 мест со сценой, гримёрными, комнатами артистов, помещениями для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита.

Посетители могут воспользоваться библиотекой – читальным залом с фондом в семь тысяч единиц хранения, записаться в кружки живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, изучения иностранных языков. Имеются музыкальные классы, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных занятий и буфет.

Реновация в ТиНАО

Новые территории столицы являются одной из крупных площадок программы реновации. Всего здесь предстоит расселить 268 домов. В современные квартиры должны переехать около 24,1 тысячи человек.

Сегодня эта задача выполнена почти на 50 процентов. Расселены или находятся в стадии расселения 142 старых дома. В новое жильё переехали или делают это прямо сейчас более 11 тысяч человек.

Для новосёлов передано восемь жилых комплексов, проектируют и строят ещё девять.

Хорошим примером строительства нового жилья по программе реновации является жилой комплекс в Троицке, расположенный на Городской улице. Он состоит из двух домов общей площадью 68,2 тысячи квадратных метров. В нём 736 квартир с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации.

Рядом находится остановка общественного транспорта, а через несколько лет недалеко откроют станцию «Ватутинки» Троицкой линии.

В новостройку переедут около 1,2 тысячи жителей девяти старых домов — всего 528 семей. Сегодня дали согласие на переезд 429 семей (81 процент).

Авторы Валерия Мишина