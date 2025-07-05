В Москве развивается индустрия детских товаров и услуг Город предлагает предпринимателям различную помощь, включая бесплатные консультации, образовательные программы, цифровые сервисы, а также финансовые меры поддержки. 5 июля, 09:28 В Москве помогают предпринимателям. Обложка © mos.ru

В Москве развивается сфера производства детских товаров и услуг. В сектор малого и среднего предпринимательства в этой области входит выпуск игрушек и товаров для развития, а также услуги детских центров, кружки и развлекательные проекты.

Какую поддержку бизнесу оказывает город

Предприниматель Ксения Корсукова открыла детский сад с инклюзивными группами. После победы в конкурсе «Мой добрый бизнес» её история попала в медиапроект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) «Малый бизнес — большие истории». Это привлекло новых клиентов. В 2023 году на базе сада появился класс семейной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении работают логопед-дефектолог и нейропсихолог, а образовательная программа включает не только базовые предметы (математику, чтение), но и творческие занятия.

В 2021 году основательнице сети семейных центров дополнительного образования Ирине Ряшенцевой специалисты МБМ помогли подготовить необходимые документы и получить статус социального предпринимателя. С их помощью она получила доступ к базе вакансий и подобрала двух педагогов дополнительного образования, с которыми продолжает сотрудничать. Кроме того, предпринимательница воспользовалась промокодом для рекламной платформы, чтобы повысить эффективность маркетинговых кампаний и улучшить видимость сайта.

После обучения в МБМ основательница бренда подростковой одежды Юлия Игнатова узнала, как зарегистрировать бизнес, выбрать оптимальный режим налогообложения, определить необходимость сертификации продукции, а также провела исследование целевой аудитории через опросы. Осенью 2024 года Юлия оформила ИП, разработала модельную линейку и создала тестовые образцы одежды, а зимой 2025-го начала продажи на крупном маркетплейсе.

По её словам, на создание собственного бренда одежды женщину вдохновили её дети. Младшая дочь помогает разрабатывать модели, узнаёт мнение одноклассников. Юлия гордится тем, что помогает подросткам самовыражаться с помощью внешнего облика и проявлять индивидуальность, а необходимые знания для ведения бизнеса всегда предоставит город.

Детское издательство Виктора и Юлии Зверьковых с 1996 года выпускает развивающую продукцию для детей и тоже воспользовалось поддержкой МБМ. С помощью специалистов предприниматели оформили статус социального предприятия, разобрались в нюансах работы с маркетплейсами и начали реализовывать свой товар на трёх крупных электронных площадках. Онлайн-торговля привела к росту продаж в полтора раза, а штат сотрудников увеличился до 34 человек.

Помощь предпринимателям осуществляют в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.

В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.

Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.

Авторы Валерия Мишина