Акита-ину прогрызла ребёнку голову в Подмосковье
Kp.ru: В Подмосковье врачи спасли мальчика после нападения собаки акита-ину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Satserdova
В Подмосковье акита-ину укусила мальчика за голову. Как выяснилось, домашняя собака почувствовала угрозу в резких движениях ребёнка и напала на него. Мальчика тут же госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), где врачи провели экстренную операцию. Об этом сообщает Kp.ru.
Школьник поступил в больницу со рваными ранами головы. Врачи оперативно оказали пациенту необходимую помощь. Они очистили повреждённые участки от грязи и инородных тел, остановили кровотечение и зашили раны. Особое внимание было уделено эстетической стороне: медики использовали атравматичные материалы, чтобы швы были аккуратными и не оставили заметных следов.
Помимо хирургического вмешательства, мальчику была назначена мощная антибиотикотерапия, чтобы исключить риск развития инфекций. Кроме того, ребёнку сделали прививку от бешенства и столбняка. На данный момент жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. В ближайшее время он будет выписан из больницы.
Ранее во Владивостоке мужчина натравил питбуля на мать с ребёнком во время ссоры. Животное набросилось на четырёхлетнего ребенка, искусав его за ноги. После этого мать прикрыла его своим телом и сама получила травмы.