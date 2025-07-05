Акита-ину прогрызла ребёнку голову в Подмосковье

В Подмосковье акита-ину укусила мальчика за голову. Как выяснилось, домашняя собака почувствовала угрозу в резких движениях ребёнка и напала на него. Мальчика тут же госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), где врачи провели экстренную операцию. Об этом сообщает Kp.ru.

Школьник поступил в больницу со рваными ранами головы. Врачи оперативно оказали пациенту необходимую помощь. Они очистили повреждённые участки от грязи и инородных тел, остановили кровотечение и зашили раны. Особое внимание было уделено эстетической стороне: медики использовали атравматичные материалы, чтобы швы были аккуратными и не оставили заметных следов.

Помимо хирургического вмешательства, мальчику была назначена мощная антибиотикотерапия, чтобы исключить риск развития инфекций. Кроме того, ребёнку сделали прививку от бешенства и столбняка. На данный момент жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. В ближайшее время он будет выписан из больницы.