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5 июля, 13:16

Акита-ину прогрызла ребёнку голову в Подмосковье

Kp.ru: В Подмосковье врачи спасли мальчика после нападения собаки акита-ину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Satserdova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Satserdova

В Подмосковье акита-ину укусила мальчика за голову. Как выяснилось, домашняя собака почувствовала угрозу в резких движениях ребёнка и напала на него. Мальчика тут же госпитализировали в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), где врачи провели экстренную операцию. Об этом сообщает Kp.ru.

Школьник поступил в больницу со рваными ранами головы. Врачи оперативно оказали пациенту необходимую помощь. Они очистили повреждённые участки от грязи и инородных тел, остановили кровотечение и зашили раны. Особое внимание было уделено эстетической стороне: медики использовали атравматичные материалы, чтобы швы были аккуратными и не оставили заметных следов.

Помимо хирургического вмешательства, мальчику была назначена мощная антибиотикотерапия, чтобы исключить риск развития инфекций. Кроме того, ребёнку сделали прививку от бешенства и столбняка. На данный момент жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает. В ближайшее время он будет выписан из больницы.

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Полина Никифорова
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