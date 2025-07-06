«Полностью не исчезает»: Эксперт развеял популярные мифы о пользе кофе без кофеина

Декофеинизированный кофе, который многие считают напитком без кофеина, на самом деле не до конца теряет это вещество при обработке. Такой популярный миф развеял доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с «Газетой.ru».

Как он объяснил, кофеин из кофейных зерен удаляют различными способами: с помощью воды, сжатого углекислого газа или химических растворителей. Предпочитая более экологичный подход, эксперт рекомендовал метод Swiss Water, который позволяет снизить содержание кофеина в чашке до 1-3 мг, в отличие от обычного кофе, где его концентрация варьируется от 70 до 140 мг.

«Однако важно понимать, что полностью кофеин не исчезает, к тому же могут теряться некоторые полезные соединения, например такие, как антиоксиданты, а концентрация других — например, полифенолов — становится ниже», — отметил специалист.

Тем не менее из-за потери значительной дозы кофеина обработанный напиток не вызывает тахикардии, бессонницы или скачков давления. Это делает его безопасным для тех, кто страдает от повышенной тревожности, аритмии или гипертонии. Беременным и кормящим женщинам обработанный вариант помогает контролировать поступление алкалоида, а детям после шести лет — минимизировать его потребление.

При этом абсолютно нейтральным декофеинизированный кофе назвать нельзя. После химической очистки могут сохраняться следовые количества реагентов. Тем более, что у некоторых людей могут возникнуть последствия из-за индивидуальной непереносимости кофеина даже при минимальной дозе.