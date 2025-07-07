В Москве обновляют платформы станции Щербинка МЦД-2 В июне 2025 года начались работы по обновлению платформ на железнодорожной станции Щербинка второго Московского центрального диаметра. Она является ключевым транспортным узлом для южной части ТиНАО. Работы ведутся без остановки движения поездов. 7 июля, 15:54 Идут работы по обновлению станции Щербинка. Обложка © mos.ru

В январе 2025 года был открыт новый московский городской вокзал Щербинка. После этого пассажиропоток значительно увеличился. С момента открытия московского городского вокзала оттуда отправилось более 2,2 миллиона человек, а среднесуточный пассажиропоток вырос с 12,9 до 16,5 тысячи. После обновления станция станет ещё удобнее.

Интенсивное развитие требует соответствующей модернизации инфраструктуры. Реконструкция охватывает обе платформы — в направлениях Подольска и Нахабина. Все работы ведутся круглосуточно без остановки движения поездов. Пассажиры по-прежнему могут пользоваться станцией, что стало возможным благодаря чёткой логистике.

Только за первые пять месяцев этого года с Щербинки МЦД-2 отправилось более 2,2 миллиона пассажиров. Поэтому все работы на платформах мы проводим без остановки движения в дневное время и особенно в часы пик.

На первом этапе меняют конструктивные элементы платформ — устаревшие опорные блоки и конструкции перекрытия демонтируют, на их месте устанавливают новое усиленное основание, соответствующее актуальным требованиям прочности и устойчивости. После этого укладывается покрытие из термообработанного гранита — прочного, экологичного, износостойкого материала, который выдерживает большие нагрузки, не трескается при резких перепадах температур и не становится скользким даже в дождь или гололёд.

Покрытие будет уложено на площади 1022,89 квадратного метра на береговой и 1446,44 квадратного метра на островной платформе. Работы выполняются с использованием гидромолотов, отбойных молотков, кранов-манипуляторов и самосвалов.

Особое внимание уделяется безопасности и удобству всех категорий пассажиров. По краю платформ будет размещена тактильная линия безопасности из композитного полимера ярко-жёлтого цвета. Эта выступающая над покрытием полоса длиной более 500 метров (на обеих платформах) служит ориентиром для людей с нарушениями зрения и предостерегает от приближения к краю платформы.

Полностью обновят и платформенные навесы. Вместо старых конструкций установят современные навесы со светодиодным освещением на всю длину платформ — около 2,5 тысячи квадратных метров. Они имеют архитектурную форму «ласточкин хвост», что предотвращает стекание воды и сход снега, а также защищает пассажиров от осадков на всём пути — от лестниц до зоны ожидания поезда. На береговой платформе появится два навеса длиной 50 и 195 метров, на островной — 170 и 83 метра. Все работы по установке ведутся участками и максимально безопасно — с сохранением прохода для пассажиров шириной не менее двух метров.

Под навесами установят новые скамейки, урны, информационные знаки со светодиодной подсветкой, колонны экстренного вызова и навигационные указатели в едином городском стиле. В тёмное время суток платформы будут освещать современные светодиодные светильники.

Реконструкция платформ станции Щербинка — это часть масштабной программы по обновлению инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД). Станция становится не просто точкой посадки и высадки, а полноценным общественным пространством — комфортным, безопасным и доступным для всех. После завершения работ поездки станут ещё удобнее, особенно для жителей и гостей ТиНАО, ежедневно выбирающих МЦД.

Развитие транспортной доступности — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина