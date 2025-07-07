В Москве зацвели редкие кувшинки и злаковые В Москве активно зацвели кувшинки и кубышки, а также редкие виды злаков. Их наличие в природных зонах столицы указывает на благополучное состояние городской экосистемы. 7 июля, 15:55 В Москве начали цвести кувшинки. Обложка © mos.ru

Кувшинка белоснежная

Второе название кувшинки — водяная лилия. Это растение встречается в прудах и реках, а именно на участках с медленным течением. Листья и цветки кувшинки белоснежной покрыты уникальным веществом, отталкивающим грязь, поэтому они никогда не пачкаются. Её ползучее корневище, расположенное на дне водоёма, выдерживает как пересыхание, так и промерзание пруда зимой. Цветением растения можно любоваться с конца мая до августа.

Водяная лилия включена в Красную книгу Москвы. Увидеть эти растения можно в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес» и «Москворецкий», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».

Кубышка жёлтая

Кубышка жёлтая относится к семейству кувшинковых и также растёт в водоёмах со стоячей водой или с небольшим течением. По форме плод растения напоминает глиняный сосуд с выпуклыми боками, который раньше использовали для хранения мелких монеток.

Цветение кубышки жёлтой длится с июня по сентябрь. Её цветки обладают характерным запахом, который привлекает насекомых для опыления. Внутри находится так называемая медовая ямка с нектаром — она служит приманкой для опылителей.

Созревающие в конце лета на плодах семена растения покрыты слизью. Она позволяет им перемещаться по водоёмам — приклеиваясь к рыбам или утиным лапам, а также с помощью течения воды.

Редкие виды злаков

На природных территориях Москвы начали цвести редкие виды злаков. Их можно увидеть на лугах, болотах, берегах водоёмов и в лесных массивах.

Столичные биологи рассказали о злаковых растениях, которые обычно цветут в конце июня – начале июля. Календарь цветения поможет подверженным аллергии горожанам вовремя принять профилактические меры.

Злаки — травянистые многолетние или однолетние растения, которые легко узнать по внешнему виду. Они растут вместе, а их корни переплетаются, что позволяет им выживать, например, на открытых луговых участках, болотах, берегах водоёмов и в лесных массивах.

На зелёных территориях Москвы широко распространены три рода злаков: вейник, мятлик и овсяница. Вейники представлены в столице четырьмя-пятью видами. Это довольно крупные многолетние травы с метельчатыми соцветиями, которые в период созревания семян в июле покрываются пушистыми волосками. В лесопарках, особенно в хвойных насаждениях, можно встретить вейник лесной. Он отличается характерной бородкой из волосков на нижней стороне листа. В сухих борах и смешанных лесах, а также по обочинам дорог преобладает вейник наземный с широкими зелёными листьями. В травяных болотах и заболоченных лугах часто доминирует вейник седеющий с характерным серым соцветием.

У мятлика в пределах Москвы насчитывается 11 видов. Отличительная особенность почти всех этих злаков — длинные и толстые корни, тянущиеся и вглубь, и в стороны.

В относительно сухих лесах, чаще всего на песчаных почвах, встречается мятлик узколистный — крупный многолетник с узкими листьями. На опушках и менее сухих лугах преобладает мятлик луговой, в то время как мятлик лесной с мелкими колосками нередко растёт среди кустарников. В сырых оврагах и на влажных участках широколиственных и смешанных лесов изредка можно увидеть мятлик расставленный, который занесён в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости.

На сырых лугах и берегах водоёмов растёт мятлик болотный с заострёнными листьями. По обнажённым участкам грунта, насыпям и обочинам дорог часто встречается многолетний мятлик — сплюснутый с характерным плоским стеблем и маленьким соцветием. На дорогах можно увидеть мятлик обыкновенный, который имеет укороченное корневище и округлый стебель.

В Красной книге Москвы отмечены два вида овсяницы: валлисская и высокая (лесная), обе имеют вторую категорию редкости. Овсяница высокая отличается длинными цветоносными стеблями. Она произрастает в старых тенистых еловых лесах и липняках с елью.

Сохранение экологии — в числе приоритетных проектов Москвы.

Авторы Валерия Мишина