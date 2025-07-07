Около 1500 автомобилей скопилось в очереди у Крымского моста

Порядка 1,5 тысячи автомобилей скопилось с обеих сторон Крымского моста. Об этом в 14:00 сообщил телеграм-канал, отслеживающий ситуацию на объекте транспортной инфраструктуры.

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов», — говорится в сообщении.

В очереди со стороны Керчи на 14:00 находилось 470 авто со временем ожидания два часа.