Скебоб: новая икона интернет-абсурда. Как грустная птица покорила мир Кто такой Скебоб и откуда он взялся? Почему Скебоб так популярен? Смотрите фото, откуда пошёл мем про Скебоба, читайте подробнее в материале Life.ru. 8 июля, 11:05 Откуда появился Скебоб? Разбираем новый трендовый мем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jennorpchen, © «Шедеврум»

Мемы в современном мире уже встали в один ряд со словами — молодёжь общается ими на одном языке. Это что-то вроде крылатых выражений, но в картинках, учитывая, что поменялась специфика восприятия информации — молодые люди больше воспринимают визуал.

Причём выстрелить может абсолютно любая тема. Например, в этом году настоящим хитом стал мем под известную детскую песенку «Хрюшечки», в частности строчка «Тёрли свинки друг другу спинки».

Итальянский брейнрот Бомбардиро Крокодило, Тралалеро Тралала, Балерина Капучино также звучат из каждого утюга, как и фраза «Карась дуреет с этой прикормки», выхваченная из мультика «Головоломка-2». Из-за своей популярности мемы порой используются в рекламе и проникают во всю популярную культуру.

Откуда взялся Скебоб и кто он такой

Скебоб, как и любой другой популярный мем, по сути взялся из ниоткуда и завирусился благодаря своей нелепости, несуразности и милоте. Это смешная птица, напоминающая ворону из советских мультиков.

Хотя её автор более современен — птицу сделала американский дизайнер Джен Норпчен в 2015 году, а в Интернет загрузила в 2017 году. Женщина занимается поделками из тыквы, и такой милоты у неё целый сайт, а мемная ворона изображена в виде сидящей на ветке круглой чёрной птицы с задумчивым выражением лица, лохматой чёлкой и очень длинным оранжевым клювом. Кроме вороны у Джен есть смешные лупоглазые комары на лапках-ниточках, стрекозы, гуси с накрашенными губами и даже грустный носорог.

Скебоб покорил пользователей Сети и примеряет разные наряды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jennorpchen

Говорят, что впервые мем «Скебоб» использовал некий Аниоп в «Дискорде» в прошлом году, но материальных доказательств этому нет, потому что сервер и переписка удалены. Якобы пользователь с этим ником написал на картинке с вороной слово «Скебоб», заменив «и» на «е» в виде спорта скибоб, в котором спускаются с гор на санях, похожих на велосипед.

Есть и ещё одна версия — что Скебоб появился в 2023 году как копия Спанч Боба, только в виде грустной птицы. По легенде, птица Скебоб, якобы созвучная со Спанч Бобом, такая же затворница — живёт на окраине вымышленного города Скебополиса.

В чём смысл мема

Смысл мема у разных пользователей свой. Например, для кого-то это типичный образ интернет-пользователя — уставший и с саркастичным взглядом на мир.

Для других он гораздо глубже — говорит об экзистенциальности с её абсурдностью жизни. Оттого фото Скебоба часто используется в переписках, чтобы показать иронию или нелепость. В этом смысле, кстати, он пришёл на смену известному мему «Веном».

Скебоб в картинках и видео

Скебоб — герой смешных видео.

Мем «Скебоб» часто не сопровождают никакие дополнительные надписи, кроме непосредственно самого слова «Скебоб», потому что он и так, в отличие от некоторых других популярных мемов, более-менее понятен благодаря выражению лица, взгляду и образу вороны.

Также интернет-пользователи органично, но чаще не очень вписывают Скебоба в Спанч Боба и кадры из игры Roblox.

На видео Скебоба генерируют с помощью ИИ с разными сюжетами — от «Игры в кальмара» до «Спокойной ночи, малыши» и прочих.

Популярность Скебоба в 2025 году

В этом году у Скебоба, как и любого другого мема на пике популярности, появился свой мерч — например, маркетплейсы моментально стали предлагать футболки с забавной птицей. У многих пользователей в соцсетях появились аватарки со Скебобом. Его генерируют буквально в любой контент. Пошли даже игры с этой несуразной вороной.

Авторы Мария Васильева