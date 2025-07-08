В Москве количество центров женского здоровья выросло до 11 Центры женского здоровья стали ключевым элементом нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Здесь женщины могут получать помощь в течение всей жизни, готовиться к беременности и наблюдаться у своего врача до рождения ребёнка. 8 июля, 14:01 В Москве стало больше центров женского здоровья. Обложка © mos.ru

В столице открыли шесть центров женского здоровья, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил один из них — центр женского здоровья городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова (улица Багрицкого, дом 55).

В число новых учреждений также входят центры женского здоровья ГКБ имени А.К. Ерамишанцева (улица Полярная, дом 24), ГКБ № 15 имени О.М. Филатова (Федеративный проспект, дом 17, строение 20), Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» (Щербинка, улица Первомайская, дом 10а) и два центра ГКБ имени С.С. Юдина (улица Бирюлёвская, дом 25 и улица Затонная, дом 11, корпус 2).

Центр женского здоровья на улице Багрицкого (дом 55) был открыт в реконструированном здании площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Новое подразделение ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова объединило четыре женские консультации, которые располагались в разных районах Западного административного округа, занимали небольшие площади и потому имели ограниченные возможности ведения пациенток.

Ежедневно медицинскую помощь в новом центре могут получать более 1,7 тысячи женщин. Общая численность прикреплённого населения превышает 330 тысяч человек.

Для оснащения центра закупили новейшую медицинскую технику, включая маммограф, пять кардиотокографов и 10 аппаратов УЗИ.

В штате центра 122 человека, включая 69 врачей и 35 сотрудников среднего медперсонала. Среди них есть специалисты, которых ранее не было в женских консультациях, — это врачи-эндокринологи, психологи и терапевты.

Кроме того, для оказания качественной медицинской помощи будут задействованы ресурсы ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, в том числе лабораторно-диагностическая служба (КТ, МРТ). Это позволит оперативно проводить полный спектр необходимых обследований и консилиумы по сложным случаям.

Сократить количество визитов в другие больницы или поликлиники, включая период беременности, позволяет дневной стационар центра женского здоровья на восемь коек. В частности, беременным не потребуется посещать другие медучреждения для прохождения глюкозотолерантного теста, лечения заболеваний и профилактики состояний, не требующих круглосуточного наблюдения (токсикоз, повышенное артериальное давление, лёгкая анемия и подобные).

Первых пациенток новый центр женского здоровья на улице Багрицкого принял 9 июня 2025 года.

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи

В основе нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, одобренного Правительством Москвы, лежит всесторонняя забота о женском здоровье и обеспечение комфорта профильного лечения. Стандарт включает в себя полный цикл услуг — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности — в структуре единого комплекса (центр женского здоровья — родильный дом / перинатальный центр — гинекологическое отделение многопрофильного стационара).

Ключевым элементом нового стандарта стали центры женского здоровья — современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщины могут получать акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни, готовиться к беременности и наблюдаться у своего врача до рождения ребёнка.

Программа по поддержке репродуктивного здоровья женщин

В сентябре 2024 года Москва первой в России создала программу по поддержке репродуктивного здоровья женщин. Её цель — помощь москвичкам от 18 до 40 лет в планировании беременности с учётом их индивидуальных особенностей. Проект разработан совместно с ведущими специалистами-репродуктологами и акушерами-гинекологами.

Впервые для жительниц столицы стали бесплатными такие процедуры, как анализ крови на уровень антимюллерова гормона (АМГ), показывающий уровень запаса яйцеклеток, криоконсервация яйцеклеток, генетическая диагностика эмбрионов.

На первом этапе участницам проекта предлагают пройти тест на уровень АМГ. Если результаты анализов покажут, что уровень антимюллерова гормона снижен, женщину пригласят в центр женского здоровья для подробной консультации и предложат комплекс мероприятий по успешному планированию беременности. Например, можно будет бесплатно сохранить яйцеклетки с помощью криоконсервации. Город обеспечит хранение яйцеклеток и эмбрионов в клиниках – участниках проекта в течение двух лет. Когда у женщины будет возможность и желание стать мамой, она сможет использовать этот материал, чтобы забеременеть при помощи вспомогательных репродуктивных технологий.

Кроме того, специалисты могут предложить бесплатно пройти процедуры экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы. Принять участие в программах могут все жители Москвы вне зависимости от района проживания.

Авторы Валерия Мишина