«Проявляется бунт»: Родителей призвали не целовать детей в губы без разрешения

Родители через поцелуи, особенно в губы, демонстрируют детям своё отношение, однако данные действия могут считываться не только как проявление нежности, но и как нарушение личного пространства, уверена психолог Юлия Винокурова. По её словам, для подростков важен не столько факт поцелуя, сколько заложенный в нём посыл.

Так, если родители без разрешения целуют ребёнка, обнимают его и позволяют это делать другим, то наследник может решить, что границы тела не имеют особого значения. По словам эксперта, это может привести к формированию у подростка ощущения смирения, когда другие могут делать с ним что-то неприятное. При этом в проявлении нежности к малышам нет ничего плохого.

«Но дети-подростки уже отделяют себя, свою личность, понимают, кто они, и у них проявляется бунт. В этом случае не стоит проявлять такого явного внимания с нарушением границ», — призвала собеседница «Радио 1».