Завершён крупнейший экологический проект в Омской области На Омском нефтеперерабатывающем заводе на проектную мощность выведен высокотехнологичный комплекс биологической очистки воды. Этот комплекс очищает весь объём промышленной воды предприятия и возвращает её обратно в производство. 8 июля, 15:33 В Омской области завершён крупнейший экологический проект. Обложка © ПАО «Газпром нефть»

Команду к выводу экологического комплекса «Биосфера» на максимальную производительность дали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Экологический комплекс Омского НПЗ разработан российскими инженерами. В проекте строительства приняли участие более 1200 человек из 185 компаний, представляющих 16 регионов России, в том числе из Омской области. В основе полностью герметичной технологии лежит многоступенчатая система очистки воды, при которой все стоки последовательно проходят механическую, физико-химическую и биологическую обработку. В финале воду пропускают сквозь угольные фильтры, обеззараживают ультрафиолетом и очищенную — возвращают в производство. Благодаря новым технологиям Омский НПЗ в три раза сократит водозабор из Иртыша и будет ежегодно сберегать более 10 миллионов кубометров воды.

Запуск комплекса — часть программы экологической модернизации, которую предприятие ведёт с 2008 года. За счёт внедрения современных технологий общее воздействие производства на окружающую среду снижено на 40%. После завершения всех запланированных мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» оно сократится ещё на 25%.

— Мы запускаем систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования. В проекте участвовало 185 отечественных компаний, — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

— Комплекс позволит Омскому НПЗ обеспечить бережное водопотребление, выполняя очистку используемой воды на уровне 99,9%. Мы стремимся, чтобы подходы компании в сфере защиты окружающей среды и в целом устойчивого развития, как и в бизнесе, были востребованы на уровне отрасли и страны, — рассказал заместитель правления нефтяной компании Александр Дюков.

— Таких проектов, как «Биосфера», в России всего два — в Москве и у нас. Это технологии высочайшего уровня, что ставит Омск и ОНПЗ в ряд экологических лидеров. С запуском комплекса «Биосфера» мы получаем не просто снижение влияния на экологию, а качественно новую среду — чистую воду и здоровый воздух, — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Авторы Валерия Мишина