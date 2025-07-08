Московским семьям вручили государственные награды В День семьи, любви и верности в столице прошла церемония вручения государственных наград московским многодетным семьям. 8 июля, 15:39 Обложка © Telegram / mos_sobyanin

В День семьи, любви и верности, 8 июля, мэр Москвы Сергей Собянин вручил многодетным семьям столицы государственные награды за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей и поздравил их с праздником.

- В Москве за последние 15 лет произошла настоящая революция: количество многодетных семей выросло не на 10, не на 20 процентов, а в 3,5 раза. Количество детишек, которые воспитываются в многодетных семьях, исчисляется сотнями, сотнями тысяч. Это, конечно, в первую очередь заслуга самих родителей, а также государства, которое уделяет огромное внимание и поддержке многодетных семей. В Москве тоже, вы знаете, создана целая система поддержки, система льгот, внимания многодетным семьям. Но, пожалуй, главное в том, что в Москве создается среда, в которой комфортно и безопасно жить. Среда, в которой можно получить хорошее школьное образование, независимо от школы и района, в котором она находится. Хорошее медицинское обслуживание в современных поликлиниках, в первоклассных роддомах и перинатальных центрах, больницах. Обеспечена комфортная и безопасная среда для взрослых и детей, — отметил Сергей Собянин.

Награды многодетным родителям

Звание «Мать-героиня» присвоено Марии Кайровой — воспитателю семейного детского сада. Папа Иван Геннадьевич — настоятель храма Великомученицы Екатерины в деревне Глазово городского округа Серпухов Московской области. В семье 13 детей.

Орденом «Родительская слава» награждены: Ольга и Александр Манины, у которых семеро детей. Мама посвятила себя их воспитанию, отец — доцент Научно-образовательного института стоматологии имени А.И. Евдокимова;

Светлана и Сергей Морозовы — родители девятерых детей. Оба супруга трудятся в области производства электронных приборов и аппаратуры;

Наталья и Сергей Свиридовы. В их семье восемь детей. Мама — воспитатель семейного детского сада, папа работает юристом;

Анастасия и Иван Цьока, у них девять детей. Мама — иконописец, папа — настоятель храма Преображения Господня в Коммунарке.

Медаль ордена «Родительская слава» получили: Екатерина и Александр Волковы, в их семье четверо детей. Оба родителя — сотрудники Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации;

Анастасия и Дмитрий Горшковы, воспитывающие шестерых детей. Мама — помощник воспитателя семейного детского сада, папа — сотрудник Аппарата Правительства Российской Федерации;

Кристина Кара и Константин Царанов, у которых четверо детей. Мать посвятила себя их воспитанию, отец работает в Московском городском университете управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова;

Кристина Кара и Константин Царанов, у которых четверо детей. Мать посвятила себя их воспитанию, отец работает в Московском городском университете управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова;

Ирина и Павел Сбитневы — родители четверых детей. Мать посвятила себя их воспитанию, отец — сотрудник Сбербанка России.

Социальная поддержка многодетных семей в Москве

За последние 15 лет в столице число многодетных семей (три и более детей) увеличилось в 3,5 раза — до 232,7 тысячи. В них воспитываются 591,1 тысячи дочерей и сыновей.

За счет средств городского бюджета для таких семей предусмотрен комплекс мер социальной поддержки: они получают пособия, компенсации, льготы и другую помощь в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также содействие в улучшении жилищных условий.

С 1 января текущего года выплаты семьям с детьми были проиндексированы на 5,5 процента. Предусмотрены ежемесячные компенсации: на детей до трех лет — 947 рублей на возмещение роста стоимости продуктов питания, на каждого ребенка до 18 лет — на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни (для семей с тремя и четырьмя детьми — 1681 рубль, с пятью и более детьми — 2100 рублей на каждого ребенка).

Для детей до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, предусмотрена ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта одежды для посещения занятий на период обучения — 13 987 рублей на каждого школьника.

Дополнительная помощь многодетным семьям

Наряду с денежными компенсациями многодетным семьям предоставляются различные льготы. Среди них: бесплатный отпуск продуктов детского питания на детей до семи лет;

бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет;

бесплатное двухразовое питание для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы;

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) детей в возрасте до 18 лет и родителей с использованием социальной карты;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте детей в возрасте до 18 лет и родителей.

Кроме того, многодетные наряду с другими семьями при рождении малышей получают подарочные комплекты «Наше сокровище». В набор включено 50 универсальных предметов, которые подходят и для мальчиков, и для девочек: матрас, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, электронный термометр и многое другое.

С февраля 2020 года вместо подарочного комплекта семьи могут получить компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Авторы Валерия Мишина