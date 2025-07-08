От свадеб до помощи в карьере: Как Москва поддерживает семьи

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. В Москве поддержка семей является приоритетом долгосрочной стратегии развития. Город создает комфортную среду для молодёжи, развивает механизмы помощи с использованием индивидуального подхода, предлагает столичным семьям возможности для развития, счастливой и гармоничной жизни.

В организации свадеб москвичам помогает сервис «Наша свадьба» на mos.ru. Он предоставляет выбор из более чем 50 площадок, включая как дворцы бракосочетания, так и уникальные «Новые адреса счастья» (особняки, рестораны, стадионы). Регистрацию оформляют через услугу на портале (требуется Mos ID и «Госуслуги») или лично, минимум за месяц, максимум за год. Для выездной церемонии доступны и площадки фестиваля «Лето в Москве».

При рождении ребёнка город предоставляет родителям единовременную компенсацию и дарит набор детских принадлежностей «Наше сокровище» с 50 предметами первой необходимости для младенца; при желании набор можно заменить денежной выплатой. Семьям, нуждающимся в дополнительной помощи, положено ежемесячное пособие на ребёнка, которое можно оформить на портале mos.ru. Многодетные семьи получают комплексную поддержку: ежемесячные выплаты на детей, ежегодную компенсацию на школьную форму, льготы по ЖКУ и капремонту, компенсацию за телефон, бесплатное питание в школах и садах, бесплатные лекарства, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте для детей и обоих родителей, бесплатную парковку и другие меры.Для удобного использования льгот в 2024 году введено цифровое удостоверение многодетной семьи. Оно содержит уникальный QR-код с данными о членах семьи и сроке действия льгот, полностью заменяет бумажный документ и позволяет подтверждать статус в учреждениях Москвы. QR-код можно передавать всем членам семьи.

Фото © Пресс-служба социального комплекса развития Москвы

Также на портале mos.ru можно записать ребёнка в детский сад или школу (в первый и последующие классы). Родители школьников через сервис «Электронный дневник» на mos.ru или приложение «Дневник «МЭШ» легко могут отслеживать учёбу: оценки, домашние задания и расписание. Там же, в разделе «Школа» приложения МЭШ, или через суперсервис «Запись в кружки, секции и школы искусств» на mos.ru удобно находить и записывать детей на занятия для творческого и физического развития.

Для спортивных семей информация о секциях и подбор площадок доступны на портале и в приложении «Московский спорт». Планировать семейный досуг (театры, музеи, кино, концерты) помогает сервис «Мосбилет» на mos.ru.

Доступ к медицинским данным (своим и детей) — протоколы осмотров, анализы, прививки — обеспечивает «Электронная медицинская карта» на mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО». А для старшего поколения семьи (55+) проект «Московское долголетие» предлагает возможности для здоровья, хобби и общения.

Кроме того, для семей работают семейные центры, где команды профессионалов (юристы, психологи, социальные работники, медиаторы) помогают решать широкий спектр вопросов — от воспитания детей до преодоления кризисов. Для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа поддержки.

Особенно востребована медиация — конфиденциальный и добровольный метод разрешения споров с помощью нейтральных посредников. В 2024 году запущен специальный проект для пар, подавших заявление о разводе в центрах «Мои документы». В течение месяца после подачи они могут получить бесплатную консультацию специалистов Центра медиации, которые помогут решить юридические и психологические проблемы, найти пути примирения или, если решение окончательное, мирно уладить развод.

Москва с особым уважением относится к семьям-долгожителям, прожившим в браке 50 лет и более. Таким парам положена единовременная выплата. Только в 2025 году этой мерой поддержки воспользовались уже почти 10 тысяч московских семей.

Москва стремится, чтобы каждый ребёнок, оставшийся без родителей, как можно скорее обрёл семью: сегодня почти 95% таких детей воспитываются в приёмных семьях. Органы опеки сопровождают семьи, предоставляя личного куратора для консультаций, помощи с документами и адаптацией. Дополнительно доступны льготы, выплаты и помощь психологов/юристов в семейных центрах и службах сопровождения. Тем, кто задумывается о приёме ребёнка, помогает портал «Моя новая семья» (информация о детях, запись в школы приемных родителей) и акция «День аиста» для знакомства с детьми в центрах содействия. Дети-сироты, ожидающие семью, живут в центрах с условиями для развития; по достижении 18 лет город предоставляет им жилье, если своего нет или оно непригодно.

Отдельное внимание уделяется семьям с детьми с особенностями здоровья. В пяти специальных семейных центрах семьи с детьми до 18 лет (включая тяжёлые и ментальные нарушения) получают индивидуальную помощь мультидисциплинарных команд, поддерживая и ребёнка, и семью (ежегодно около 1,2 тысячи детей). Также работают 10 реабилитационных центров для комплексной помощи взрослым и детям с инвалидностью и 8 реабилитационно-образовательных центров, совмещающих учебу с реабилитацией.