Улыбчивый старик и восемь тел: Как поворинский маньяк Владимир Ретунский избежал казни и живёт среди нас Судьба поворинского маньяка Владимира Ретунского, на счету которого минимум восемь жизней, не похожа на судьбы других серийных убийц. Он избежал и смертной казни, и пожизненного срока, отсидев всего 13 лет. Life.ru нашёл убийцу на свободе и выяснил, как он теперь живёт. 14 июля, 21:15 Серийный убийца Владимир Ретунский вышел на пенсию. Коллаж © Life.ru

Да я всё про вас знаю

На улице Чкалова в Поворине — городке в Воронежской области — мы нашли нужный участок. Там стоит постройка, напоминающая шалаш бродяг. Среди хлама, нагромождения кирпичей, кусков шифера и пластиковых бочек стоит старое автомобильное сиденье. Это любимый трон хозяина. На нём, закинув ноги на ствол дерева, развалился мужчина в трениках и рубашке — видно, что он готовился к нашему визиту и принарядился. По виду обычный деревенский пенсионер — простой, загорелый, улыбчивый.

— Да я всё про вас знаю — с кем виделись, с кем разговаривали. Я как только увидел незнакомую машину, сразу понял, что вы ко мне приехали, — заходит с козырей пенсионер.

Это Владимир Ретунский — тот самый поворинский серийный убийца и насильник, который чудом избежал смертной казни, отсидел 13 лет и теперь доживает свой век в Поворине. В разговоре он будто спокоен и открыт к общению, и в то же время чувствуется, как он напряжён и осторожен.

— У меня трудовой стаж 37 лет, а пенсия минимальная — 14 тысяч. Раньше водителем работал, но права сменить мне не дают, а другой работы у меня нет. Один глаз не видит, глухой на одно ухо. Так-то. Выручает натуральное хозяйство: сад, огород, петухи да куры — в день десяток яиц несут. Так и живу, — рассказывает о своей жизни пожилой маньяк.

Между делами Владимир Ретунский любит отдохнуть в старом водительском кресле, задрав ноги на дерево. Фото © Life.ru

Семьянин — днём, убийца — ночью: Чёрное пятно на жизни Ретунского

Поворино — самый восточный городок Воронежской области, расположенный на полпути между Воронежем и Саратовом, с населением чуть больше 16 тысяч человек и площадью всего 18 квадратных километров. В основном работой местных жителей здесь обеспечивают железная дорога, чулочно-носочная фабрика да фабрика по производству строительных материалов.

Это обычный провинциальный населённый пункт, каких в России тысячи. Практически в каждом подобном местные краеведы ищут какие-то собственные, уникальные особенности, которыми можно гордиться самим и предъявлять приезжим, создавать туристические легенды и возить экскурсии. Особенно хорошо, когда городок является родиной какой-то знаменитости или исторической личности.

Но в этом плане городку Поворино не повезло — несмотря на наличие своих талантов, сегодня он больше известен как местожительство Владимира Ретунского — серийного убийцы и насильника, в лихие 90-е совершившего восемь доказанных убийств и изнасилований девушек.

И это официальная цифра. На деле жертв может быть гораздо больше. Когда Ретунского задержали, он путался в показаниях и то упоминал, что изнасиловал и убил 11 жертв, то говорил вообще о 60. В прокуратуре, которая в те времена расследовала особо тяжкие преступления, считали его причастным к 13 преступлениям, однако доказать его участие во всех эпизодах тогда не удалось.

С тех пор минуло почти 30 лет. Владимиру Ретунскому уже 75. Он давно освободился из тюрьмы, живёт и здравствует в Поворине, в родительском доме на улице Чкалова. В улыбчивом и, кажется, совсем неагрессивном старике хитрого и жестокого маньяка сразу и не разглядишь. Дело даже дошло до тонкой материи.

— Стихи я сочинял, их у меня, наверное, полторы тысячи. В тюрьме заняться нечем было, вот и сочинял со скуки. Но уже давно не пишу, нет на них времени. Каждый день по дому и участку куча дел — что летом, что зимой, — рассказывает Ретунский.

Стихи действительно были, они записаны в нескольких пухлых тетрадях, которые бывший сиделец вынес нам. Основная тема — любовь и ожидание воли.

Как встретишь ты меня такого, С разбитым сердцем и душой, С глазами дьявола живого, Вскормлённый крытою тюрьмой.

В своё время склонность к поэзии стала предметом интереса к маньяку со стороны СМИ. Чаще всего журналисты использовали творчество как предлог для беседы с Ретунским.









Несмотря на внешние добродушие и браваду, на деле Ретунский всегда настороже — похоже, спустя десятки лет всё ещё может опасаться мести со стороны родственников своих жертв.

— Про меня ведь как только фильм снимут или статью напишут, так в деревне сразу поднимается буча — местные приходят, в дом камни бросают, — признаётся маньяк.

Щенок, который выдал убийцу: Роковая ошибка маньяка

Владимир Ретунский держал в страхе сразу две смежные области, Воронежскую и Волгоградскую, на протяжении целых шести лет — с 1990-го по 1996 год. В этот период в их окрестностях регулярно исчезали молодые девушки. Часть — бесследно, но трупы некоторых неизвестный злодей прятал не так тщательно, и позже обезображенные тела до жути пугали находивших их местных жителей.

Правоохранители никак не могли выйти на его след. Как позже вспоминали занимавшиеся тем уголовным делом следователи, следы маньяк путал со знанием дела. Отрабатывались самые разные версии, искали по обеим областям, но никому и в голову не могло прийти, что насильником и кровавым мясником может оказаться обаятельный водитель местной заготовительной конторы, умевший с ходу расположить к себе ненавязчивой беседой, а к тому же семьянин и любящий отец.

Последнее обстоятельство как раз и помогло раскрыть маньяка. В июле 1996 года он выбрал себе предпоследнюю жертву, 23-летнюю Оксану Ивакину, — она голосовала на обочине, пытаясь поймать попутку, чтобы добраться на хутор Дуплятский — это в Волгоградской области. При ней был щенок ротвейлера, редкой на тот момент породы, которого девушка везла в подарок.

В свободное от работы время Ретунский часто ездил как на служебной машине, так и на своих «Жигулях» — рассказывали, что водитель часто подвозил знакомых и попутчиков. Ивакину он встретил, в очередной раз находясь за баранкой. Ретунский изнасиловал и убил случайную попутчицу, а вот щенка оставил, и после преступления он оказался у пасынка. Так спустя полгода следователи и вычислили злодея.

Маньяк, который избежал расстрела: Почему Ретунскому повезло

К тому моменту маньяка повсеместно называли воронежским или хопёрским Чикатило — предшественника Ретунского, орудовавшего чуть южнее — в Ростовской области — с 1982-го по 1990 год, казнили только в 1994 году, и страшная история его зверств тогда была у всех на слуху.

При этом Ретунский — один из тех российских серийных убийц, кому повезло не только не быть казнённым за свои злодеяния, как того требовал тогдашний закон, но ещё и относительно быстро выйти на свободу. Его арестовали в 1997 году, но судили по статье УК РСФСР, действовавшего на момент совершения им преступлений.

Так вышло, что к моменту вынесения приговора в России был объявлен мораторий на смертную казнь. Пожизненного заключения тогда ещё не было, поэтому в декабре 1999 года Верховный суд России приговорил Ретунского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима — на тот момент максимальному наказанию после смертной казни. И два года из них были зачтены в счёт срока пребывания под следствием. Таким образом, серийный убийца вышел на свободу в 2012 году.

Позже Ретунский снова сел — уже за кражу полутора тысяч рублей у соседки, но в 2015 году освободился по УДО и до 2021 года находился под надзором. Он должен был с 22:00 до 6:00 находиться дома, два раза в месяц отмечаться в местном МВД, не имел права покидать область. Приехать с проверкой к маньяку могли в любой момент.

«Мне кидают камни в окна»: Как Поворино ненавидит Ретунского

С тех пор он живёт в Поворине, в ветхом родительском доме на улице Чкалова. После отсидки пытался устраиваться на работу, но места для него не нашлось нигде. Местные деда боятся, ненавидят и, конечно же, не общаются.

— Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел. По улицам лишний раз не хожу, только вот в магазин, если надо, — узнают, пальцами тычут, неприятно, — жалуется старик на жизнь. — Журналистов не люблю. Пока их нет, в городе вроде всё спокойно, меня не трогают, а потом приезжают ко мне очередные, сюжет по телевизору покажут, и снова начинается буча.

В беседе Ретунский сетует, что устал так жить, ни о чём не мечтает, кроме как поскорей закончить свой жизненный путь. Но даже из этого своего личного ада в Поворине уезжать не спешит.

— А почему я должен уезжать? Я ни в чём не виноват, никого из девушек не убивал и не насиловал, — возмущается насильник. — На меня повесили «висяки», сам себя оговорил в ходе следствия. Было одно убийство, но непреднамеренное — случайно сбил машиной девушку. Я за него честно свой срок отмотал.

Так сейчас выглядит хозяйство серийного убийцы из 90-х. Видео © Life.ru

Ретунский говорит убедительно, как будто сам верит в свои слова. Однако реальность другая — в ходе следствия он сам показывал следователям, где закапывал убитых им жертв, и их действительно там находили. Не верят в искренность убийцы и простые горожане.

— Всех убил и живёт припеваючи! — делится мыслями продавщица в продуктовом магазине. — В полиции говорили, что и после его освобождения у него дома диски с порнографией находили. Всё хорошо у него, жизнь удалась!

Единственная, кто его не боится: Кто такая Наталья и зачем она с ним?

Кажется, с тех пор от него отвернулась не только округа, но вообще человечество — дом не найти даже на яндекс- и гугл-картах. На его месте в обеих системах значится пустырь. Примерно так же обстоят дела и «на земле». Особенно это заметно по вечерам: несмотря на то что улица хорошо освещена, участок маньяка скрывается в мраке — у калитки не то что не горит свет, но в отличие от соседей даже не установлен уличный фонарный столб.

Окна дома тоже не светятся — они заколочены, по словам Ретунского, из-за того, что их разбивали. На участке — покосившийся сарай и в чуть лучшем состоянии курятник, строительный мусор, разбросанный шифер, кастрюля, доски. Единственное место, за которым здесь действительно ухаживают, — огород. Аккуратные грядки тщательно прополоты и окучены.

И всё же есть одна семья, с которой он общается. Недалеко от участка Ретунского живёт его возлюбленная — 62-летняя Наталья, с которой он периодически проводит время. Их отношения длятся уже восемь лет. Женщина знает о кровавом прошлом соседа, но эта биография её не остановила. Время от времени дочь Натальи с Ретунским заводит разговор о том, чтобы он забрал невесту к себе, но жениться старик не спешит — не хочет женского надзора, одному уже привычней.