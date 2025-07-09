Россияне всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров Старшее поколение всё активнее осваивает цифровые способы связи. 9 июля, 13:09 Россияне переходят на мессенджеры. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский

Старшее поколение всё активнее осваивает цифровые способы связи. Если в среднем за год мобильная передача данных выросла у россиян на 15%, у аудитории 56+ этот показатель увеличился аж на 21%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных пользователей.

С января по май 2025 года голосовой трафик на абонента снизился в России на 12%, а мобильная передача данных выросла на 15%. При этом у пользователей 14–24 лет голосовой трафика просел на 17%, мобильный - вырос на 11%. У миллениалов 25–35 лет традиционные звонки сократились на 13%, а мобильная передача данных выросла на 14%.

Инфографика © Yota

У аудитории 36–45 лет голосовой трафик снизился на 7%, тогда как сетевой вырос на 16%. Абоненты 46–55 лет стали на 8% реже использовать традиционную связь. При этом объёмы передачи данных через интернет выросли на 20%. У аудитории 56+ объёмы «голоса» упали на 12%, а показатель интернет-трафика увеличился на 21%.

В мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не их аудиовариант.

Авторы Валерия Мишина