«Дракон» Раху и Кету в астрологии: Как узнать свою прошлую жизнь и кармическую задачу на эту

В астрологии существует множество понятий и символов, влияющих на нашу жизнь неочевидными способами. Особое место среди них занимают точки, которые не имеют физического тела и не видны невооружённым глазом. Но при этом они играют значительную роль в энергетическом и кармическом плане человека. Речь идёт о загадочных узлах Луны — Раху и Кету. Они с древних времён вызывают живой интерес у астрологов и мистиков, ведь именно через них раскрываются тонкие механизмы судьбы и духовного развития.

Что такое Раху и Кету в астрологии

Значимость Раху и Кету объясняется тем, что они отвечают за кармические уроки и жизненные испытания. Фото © «Шедеврум»

Что же такое Раху и Кету? В ведической астрологии это Грахи, или лунные узлы, которые не являются физическими объектами и существуют лишь как расчётные точки на небесной сфере. Во время движения Луны по своему пути вокруг Земли она дважды пересекает плоскость эклиптики — условную линию, по которой движется Солнце. Точка пересечения, когда Луна движется с юга на север, называется Раху, или «голова дракона». Примерно через 180 градусов пути, когда Луна движется в обратном направлении — с севера на юг, — находится Кету, или «хвост дракона».

Эти точки не имеют постоянного места на небесной сфере: каждый год они смещаются примерно на 19 градусов 30 минут назад, совершая полный оборот вокруг Земли примерно за 18,5 года. Их движение всегда ретроградное, то есть противоположное движению большинства других планет.

Значимость Раху и Кету объясняется тем, что если Солнце символизирует тело, а Луна — разум, то точки их пересечения неизбежно оказывают мощное влияние, формируя кармические уроки и жизненные испытания. Именно поэтому астрологи уделяют им так много внимания, рассматривая влияние на судьбу человека и глобальные процессы на Земле.

Как Раху и Кету влияют на астропортрет человека

«Голова дракона» и «хвост дракона»: ищем лунные узлы Раху и Кету в натальной карте. Фото © «Шедеврум»

Раху и Кету — это не просто астрологические точки, а мощные энергетические силы, влияющие на нашу жизнь. Раху часто ассоциируется с материальным миром, технологиями и достижениями. Хотя его влияние может быть благоприятным, принося успех и спокойствие, «голова дракона» также связана с иллюзиями и обманчивыми желаниями. В современном мире Раху символизирует такие явления, как компьютеры и средства массовой информации. Его благотворное влияние усиливается Марсом, Сатурном и Венерой, а ослабляется Солнцем и Луной. Гессонит считается его драгоценным камнем, а светло-жёлтый и золотистый цвета — его энергетическими оттенками.

Кету, в отличие от Раху, больше ориентирован на духовное развитие, на внутренний мир и отказ от мирских наслаждений. «Хвост дракона» способствует духовному росту и самопознанию. Марс, Венера и Сатурн дружественны Кету, в то время как Солнце и Луна — враждебны. Кошачий глаз считается его камнем, а красный, оранжевый и жёлтый цвета — стимулируют его энергию.

Как узнать свои Раху и Кету

Узнать свои Раху и Кету, а вместе с ними и отголоски прошлых жизней и кармическое предназначение в этой — задача, требующая более глубокого погружения в астрологию, чем простое определение знака зодиака. Раху и Кету не являются планетами в привычном понимании — это точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой, символизирующие кармические задачи и уроки, которые душа принесла из прошлых воплощений. Их положение в знаке зодиака и доме гороскопа указывает на сферы жизни, где вам предстоит проработать кармические узлы.

Как узнать свои Раху и Кету, за что они отвечают в астрологии. Фото © «Шедеврум»

Не существует простого способа узнать, кем вы были в прошлой жизни, опираясь только на Раху и Кету. Астрологическая карта — это лишь инструмент, дающий подсказки. Положение Раху показывает области, где мы склонны к иллюзиям, избытку энергии и стремлению к необычному опыту. Кету указывает на то, что мы уже освоили в прошлых жизнях, и в этой жизни может проявляться как скрытый талант или, наоборот, как отказ от определённых аспектов личности.

Чтобы понять, что значат ваши Раху и Кету, необходимо составить натальную карту, учитывая дату, время и место рождения. И уже тогда, анализируя положение «головы дракона» и «хвоста дракона» в зодиаке и домах, а также их взаимосвязь с другими планетами, можно будет сделать предположения о ваших кармических задачах, сильных и слабых сторонах, путях духовного развития. Этот анализ поможет понять, как использовать энергию Раху для достижения успеха и как интегрировать мудрость Кету для гармоничной жизни.

Но для примера, как это всё работает, приведём положение Кету, то есть «хвоста дракона», во всех знаках зодиака. Кету указывает на опыт прошлых жизней и кармические уроки, которые вам передались из прошлых воплощений в эту: Знак зодиака Овен — лидерские качества и умение использовать гнев как энергию.

лидерские качества и умение использовать гнев как энергию. Знак зодиака Телец — творческий потенциал и креативность.

творческий потенциал и креативность. Знак зодиака Близнецы — дар красноречия и умение убеждать.

дар красноречия и умение убеждать. Знак зодиака Рак — опыт главы семьи и забота о близких.

опыт главы семьи и забота о близких. Знак зодиака Лев — способность вдохновлять и бороться за справедливость.

— способность вдохновлять и бороться за справедливость. Знак зодиака Дева — аналитические способности и умение решать проблемы.

аналитические способности и умение решать проблемы. Знак зодиака Весы — стремление к порядку и мудрость.

— стремление к порядку и мудрость. Знак зодиака Скорпион — склонность к тайнам, которую необходимо заменить открытостью.

— склонность к тайнам, которую необходимо заменить открытостью. Знак зодиака Стрелец — тяга к знаниям и исследованиям.

— тяга к знаниям и исследованиям. Знак зодиака Козерог — необходимость преодолеть жёсткость и научиться сочувствию.

— необходимость преодолеть жёсткость и научиться сочувствию. Знак зодиака Водолей — стремление к переменам и демонстрация своих идей.

— стремление к переменам и демонстрация своих идей. Знак зодиака Рыбы — необходимость пересмотреть самопожертвование и научиться ценить себя.

Раху и Кету в астрологи: как понять свое предназначение в этой жизни? Фото © «Шедеврум»

Раху, как искуситель, проверяет нашу честность и заставляет столкнуться с иллюзиями. Его энергия связана с расширением и преодолением страхов, где скрыт огромный потенциал. Положение Раху в натальной карте указывает на кармическую задачу. 1-й дом: Работа над уверенностью в себе и самостоятельностью.

Работа над уверенностью в себе и самостоятельностью. 2-й дом: Преодоление негативных установок о деньгах, духовный рост.

Преодоление негативных установок о деньгах, духовный рост. 3-й дом: Саморазвитие через общение и изучение мира.

Саморазвитие через общение и изучение мира. 4-й дом: Проработка семейных отношений и гармонизация с родными.

Проработка семейных отношений и гармонизация с родными. 5-й дом: Проявление творческого потенциала и реализация родительских инстинктов.

Проявление творческого потенциала и реализация родительских инстинктов. 6-й дом: Укрепление здоровья, забота о теле и общение с окружающими.

Укрепление здоровья, забота о теле и общение с окружающими. 7-й дом: Фокус на отношениях — нужно работать над коммуникацией и балансом между мягкостью и твёрдостью.

Фокус на отношениях — нужно работать над коммуникацией и балансом между мягкостью и твёрдостью. 8-й дом: Трансформация и духовность, изучение эзотерики поможет в финансовых делах.

Трансформация и духовность, изучение эзотерики поможет в финансовых делах. 9-й дом: Расширение кругозора через путешествия и самовыражение (письмо).

Расширение кругозора через путешествия и самовыражение (письмо). 10-й дом: Карьера, но важен баланс, поддержка старших мужчин поможет избежать переутомления.

Карьера, но важен баланс, поддержка старших мужчин поможет избежать переутомления. 11-й дом: Сложности в дружбе, которые преодолеваются через бескорыстную помощь.

Сложности в дружбе, которые преодолеваются через бескорыстную помощь. 12-й дом: Важно уединение и самопознание, нужно научиться наслаждаться одиночеством.