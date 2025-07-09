У главы МХАТ Владимира Кехмана прошли обыски — он проходит свидетелем по делу о растрате средств на реконструкцию театральной сцены.

По информации Life.ru, оперативники пришли к Кехману сразу после его возвращения из-за границы. Сейчас его допрашивают в рамках расследования о возможном присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт сцены МХАТ.