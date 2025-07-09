Начался новый этап работ по устройству трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара Строители сейчас прокладывают пути через Садовое кольцо. Аналогичные работы начали выполнять и на Бульварном кольце. 9 июля, 15:35 Идёт устройство трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. Обложка © mos.ru

Специалисты приступили к новому этапу устройства трамвайной линии от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.

Строители сейчас прокладывают пути через Садовое кольцо. Работа идёт так называемыми захватками — последовательно, участок за участком. Уже пройдены три полосы на внешней стороне Садового кольца и четыре — в центральной части. На данный момент для работ заняты три полосы на его внутренней стороне.

Завершить работы на Садовом кольце планируют 15 июля.

При строительстве применяют технологию бесшовной укладки рельсов на усиленном монолитном основании — обособленном полотне на одном уровне с проезжей частью. Такие линии строят без традиционных шпал.

Сначала делают специальную выемку, напоминающую корыто, глубиной 45–75 сантиметров и шириной до шести метров. Затем готовят основание на жёстком бетоне с армированием, выставляют рельсы в плановом и высотном положении, а после бетонируют. На завершающем этапе укладывают финишное покрытие из асфальтобетона.

Использование резиновых профилей и специальных виброизолирующих матов при прокладке линий обеспечивает плавность и бесшумность хода транспорта.

Рабочие также приступили к устройству трамвайных путей через Бульварное кольцо. Для этого перекрыли две полосы на внешнем участке Сретенского бульвара перед проспектом Академика Сахарова, предусмотрев съезд с него. Работы ведут по той же технологии, что и на Садовом кольце. Завершить их планируют 15 июля.

С 10 июля начнётся реконструкция путей на Каланчёвской улице, в связи с чем трамвайное движение там перекроют с 10 июля на срок до 28 дней. Для пассажиров будет организован альтернативный автобусный маршрут через Комсомольскую площадь. Маршруты трамваев № 7, 9, 13, 37, 43 временно изменятся, а вместо них запустят компенсационные автобусы.

Предстоит демонтировать существующие рельсы, шпалы и дорожное покрытие, вырыть котлован и подготовить монолитное основание. После укладки новых рельсов и специальных частей (трамвайные пересечения и стрелочные переводы) уложат асфальт.

Общая протяжённость новых путей составляет около 1,1 километра в однопутном исполнении, из которых около 800 метров — это заранее подготовленные кривые рельсы. Также уложат новый — третий — участок пути под железнодорожным путепроводом, который будет использоваться для беспрепятственного проезда на Каланчёвскую улицу.

В рамках работ по реконструкции путей на Каланчёвской улице выполнят шесть стрелочных переводов, позволяющих менять направление движения трамвая.

Система управления стрелкой работает от контактной сети трамвая с напряжением 600 вольт. В схеме предусмотрена система блокировки, не позволяющей следующему вагону выполнить перевод стрелки под вагоном, её проходящим.

Кроме того, будет установлено 18 крестовин. Это элементы пути, предназначенные для пересечения рельсовых нитей под углом.

На участках, где сохранятся существующие рельсы, перед присоединением новых проведут расчистку подушки для выравнивания стыковки старых и новых путей, а также обеспечат регулировку и фиксацию стрелок как в плановом, так и в высотном положении.

Развитие транспортной доступности и создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина