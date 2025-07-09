Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 15:38

Собака спасла почти 70 человек от оползня в Индии

NDTV: Лай собаки помог жителям деревни избежать оползня в Индии

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Собака спасла 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии. Эти оползни происходят в штате Химачал-Прадеш из-за сильных муссонных дождей. Об этом сообщает NDTV.

Один из жителей деревни рассказал, что его собака начала громко лаять и выть во время сильного дождя.

«Когда я подошёл к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех», — сказал мужчина.

После этого мужчина разбудил других жителей и призвал их бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень, и, по словам очевидцев, остались видны только 4-5 домов, остальные оказались под завалами.

Пони-терапевт ездит к тяжелобольным детям в Подмосковье
Пони-терапевт ездит к тяжелобольным детям в Подмосковье

Ранее в Великобритании кавапу по кличке Арти помог своей хозяйке выявить рак молочной железы. Собака вела себя необычно, постоянно тыкаясь носом в грудь женщины. Сюзанна заметила странное поведение пса: Арти настойчиво касался носом её груди. Сначала она не обратила на это внимания, но позже, когда у неё обнаружили рак молочной железы второй стадии, она связала это с необычным вниманием питомца.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Индия
  • Животные
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar