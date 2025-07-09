Собака спасла почти 70 человек от оползня в Индии
NDTV: Лай собаки помог жителям деревни избежать оползня в Индии
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Собака спасла 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии. Эти оползни происходят в штате Химачал-Прадеш из-за сильных муссонных дождей. Об этом сообщает NDTV.
Один из жителей деревни рассказал, что его собака начала громко лаять и выть во время сильного дождя.
«Когда я подошёл к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех», — сказал мужчина.
После этого мужчина разбудил других жителей и призвал их бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень, и, по словам очевидцев, остались видны только 4-5 домов, остальные оказались под завалами.
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