Собака спасла почти 70 человек от оползня в Индии

Собака спасла 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии. Эти оползни происходят в штате Химачал-Прадеш из-за сильных муссонных дождей. Об этом сообщает NDTV.

Один из жителей деревни рассказал, что его собака начала громко лаять и выть во время сильного дождя.

«Когда я подошёл к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех», — сказал мужчина.

После этого мужчина разбудил других жителей и призвал их бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень, и, по словам очевидцев, остались видны только 4-5 домов, остальные оказались под завалами.