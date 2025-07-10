История страны через древние памятники: Уникальный музей в Коломенском собрал шедевры деревянного зодчества Руси

Единственный в Москве музей деревянного зодчества находится в музее-заповеднике «Коломенское». Здесь собраны старинные постройки — от сибирской крепостной башни до уютной медоварни из подмосковного села Преображенского. Эти бревна обрабатывали топоры плотников XVII века, и почти каждый сруб пережил путешествие в сотни километров, чтобы мы узнали его историю.

Уникальный музей под открытым небом расположен на берегу живописной речки Жужи, притока Москвы-реки, среди яблоневых и сиреневых садов «Коломенского». Его пять главных построек — медоварня, Моховая башня Сумского острога, Проездная башня Николо-Корельского монастыря, башня Братского острога и церковь Св. Георгия Победоносца.

Большинство этих памятников привёз с Севера архитектор, реставратор и основатель первого музея в Коломенском Пётр Барановский. Он спасал от разрушения не только здания: в годы гонений на религию реставратор защищал, реставрировал и прятал иконы и храмы. В начале 1930-х, когда страна, преодолевая последствия Гражданской войны, шла путём индустриализации, сохранение деревянного зодчества казалось неважным. Но Барановский понимал: уязвимые постройки (из-за пожаров, ветхости и исхода людей из деревень) не переживут сложных времён и исчезнут. Спасти их нужно было немедленно. Так ценные памятники деревянной архитектуры со всей России оказались в «Коломенском».

Первый экспонат появился здесь ещё в 1927 году. Это медоварня XVIII века из подмосковного села Преображенского — её спас, вывезя сюда, Барановский. Брёвна медоварни достигают 75 см в диаметре. Архитектор считал их частью разобранного Преображенского дворца XVII века.

«Она совершенно потрясает своей подлинностью, огромными бревнами, сделанными из лиственницы. Её фактура, тёплый жёлтыц цвет — это замечательно!» — отметила главный хранитель музея-заповедника «Коломенское — Измайлово» Ольга Полякова.

В числе спасённых Барановским северных сокровищ Моховая башня Сумского острога. Это крупнейшее оборонительное сооружение Северо-Западной Руси. Её гигантские брёвна, привезённые из Карелии в 1930-х, десятилетиями ждали своего часа, скрытые в подклете Казанской церкви. Лишь после создания на реке Жужа музея башню собрали, тщательно сохранив подлинные элементы XVII века. Теперь этот исполин, некогда защищавший Сумской посад, удивляет мощью древнерусской фортификации.

Сегодня в башню можно войти. С 2025 года здесь открыта многослойная экспозиция — путешествие от стрелецкого быта XVII века до современных интерпретаций северной культуры. Весь тёплый сезон на первом этаже работает выставка «Северный ветер» с арт-объектами «Мастерской ТАФ» (Театр архитектурной формы). Художники создали их, вдохновившись экспедициями в Каргопольский район Архангельской области.

Наиболее кинематографичной постройкой музея является проездная башня Николо-Корельского монастыря (XVII век). Полякова называет её «кинозвездой», ведь там снимали «Андрея Рублёва», «Тени исчезают в полдень», «Руслана и Людмилу», «Россию молодую». А в 1970-х башня дарила и новогоднее чудо. На праздник из неё выходил молодой реставратор Михаил Миндлин — нынешний директор Музея Рублёва.

Своим спасением единственная уцелевшая деревянная постройка древней обители, упоминаемой ещё в летописи 1419 года как главный русский порт на Белом море до основания Архангельска, обязана Барановскому, обнаружившему её в экспедиции в 1933 году. Перевозка стала настоящей операцией по спасению зодчества в условиях жёсткой нехватки средств. Реставратор переправлял срубы буквально плотами по северным рекам, а потом их приходилось везти на подводах с лошадьми. Сегодня детали той героической эпопеи — от разбора до транспортировки — скрупулёзно зафиксированы в воспроизведённом экспедиционном дневнике на экспозиции Моховой башни.

Когда в конце 1950-х волны будущего Братского моря (создаваемого ГЭС) грозили навсегда поглотить памятники сибирского зодчества, московские реставраторы совершили срочную спасательную операцию. Они вывезли подлинную северо-западную башню Братского острога XVII века. Сибирские коллеги, не имея возможности спасти весь комплекс, воссоздали его юго-западную башню на новом месте — в музее «Ангарская деревня» в Иркутской области. Для точного воспроизведения сотрудники «Коломенского» поделились бесценными чертежами спасённой подлинной башни. Так памятник обрёл «двойника» в Сибири, в то время как его древний оригинал, пережив долгий путь, обрёл вечный дом на берегу реки Жужи, органично вписавшись в подмосковный ландшафт.

Церковь Святого Георгия 1685 года — один из самых драматичных экспонатов. Её вывезли из глухих архангельских лесов в начале 2000-х, когда родное село окончательно вымерло. Передать храм было некому и музей-заповедник стал последним шансом для рушащейся святыни. Чтобы спасти церковь, потребовалось чудо бюрократии: нашли председателя ближайшего сельсовета — единственного, кто подписал документы о передаче. Позже он приехал на открытие в «Коломенском» с землячками, вспоминает Полякова.

Церковь преподнесла сенсацию: считавшаяся памятником XIX века, под поздней обшивкой она открыла подлинные брёвна XVII столетия. Перед реставраторами встала дилемма: как сохранить древнюю древесину, избежав тотальной замены?

«Ведь есть соблазн: раз бревно старое, то давайте его уберём, а поставим хорошее, крепкое, новое. Нет, реставратор сохраняет старую древесину, укрепляет её, антисептирует», — подчёркивает хранитель.

Перевозка и сборка памятника — сложнейшая задача. Брёвна аккуратно раскладывали на настиле, изучали, а затем собирали, словно гигантский конструктор. Древние мастера ставили на брёвнах зарубки по числу венцов, поясняет Полякова. Реставраторы, разложив их, точно понимали последовательность. Даже фундамент церкви и других строений музея выложен камнем и кирпичной крошкой по старинке: между ним и нижним венцом проложена не современная изоляция, а береста. Никаких новшеств — только традиционные технологии, указывает Полякова.

История церкви Святого великомученика Георгия Победоносца ставит не точку, а запятую в вопросе перевозки памятников: перевезти — нельзя оставить. Безлюдье, отсутствие охраны и недоступность для осмотра обрекают их на гибель.

«Русское северное зодчество — особая ценность и в истории русской архитектуры, и в понимании русского национального характера. Вот что составляет богатство России — лес. Вот он, Русский Север, вот он, лес. И мы понимаем, что лес давал человеку все, прежде всего дом», — заключила главный хранитель.

Деревянное зодчество беззащитно: оно гибнет в огне, ослабевает от ветхости, исчезает в осиротевших деревнях, оставленных в результате исхода в города. Музей в «Коломенском» — больше чем собрание экспонатов; это ковчег спасения, терпеливый хранитель и живая книга, раскрывающая миру страницы уникальной русской истории, обречённой на забвение без его стен.