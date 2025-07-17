Фестиваль здорового образа жизни пройдёт в «Коломенском»

В июле в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль DDX Fitness FEST — масштабное событие для всех любителей здорового образа жизни и активного отдыха.

На открытом пространстве у Москвы-реки и старого яблоневого сада будут организованы тематические зоны, рассчитанные на разные форматы активностей: от тренировок и танцев до медитаций и лекций.

Москвичи смогут уделить внимание своему здоровью и получить консультацию спортивных экспертов. За два дня на фестивале пройдут более 150 групповых тренировок: функциональные, танцевальные, высокоинтенсивные, силовые, с элементами боевых искусств – занятие можно будет выбрать по уровню подготовки и для новичков, и для тех, кто уже не первый год в фитнесе. Отдельно представят зоны сайкла для велолюбителей, площадку для прыжков на батуте и пространство йоги и медитаций.

Фото © Предоставлено организаторами

Заниматься можно будет для себя или в соревновательных целях: в музее-заповеднике в эти даты проведут турниры по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму. Анонсировали даже два рекорда: попробуют провести самую массовую функциональную тренировку России и самое массовое гвоздестояние БРИКС. В обоих случаях доступ к мероприятию – свободный.

Фото © Предоставлено организаторами