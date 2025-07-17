Фестиваль здорового образа жизни пройдёт в «Коломенском»
Фото © Предоставлено организаторами
В июле в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет фестиваль DDX Fitness FEST — масштабное событие для всех любителей здорового образа жизни и активного отдыха.
На открытом пространстве у Москвы-реки и старого яблоневого сада будут организованы тематические зоны, рассчитанные на разные форматы активностей: от тренировок и танцев до медитаций и лекций.
Москвичи смогут уделить внимание своему здоровью и получить консультацию спортивных экспертов. За два дня на фестивале пройдут более 150 групповых тренировок: функциональные, танцевальные, высокоинтенсивные, силовые, с элементами боевых искусств – занятие можно будет выбрать по уровню подготовки и для новичков, и для тех, кто уже не первый год в фитнесе. Отдельно представят зоны сайкла для велолюбителей, площадку для прыжков на батуте и пространство йоги и медитаций.
Фото © Предоставлено организаторами
Заниматься можно будет для себя или в соревновательных целях: в музее-заповеднике в эти даты проведут турниры по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму. Анонсировали даже два рекорда: попробуют провести самую массовую функциональную тренировку России и самое массовое гвоздестояние БРИКС. В обоих случаях доступ к мероприятию – свободный.
Фото © Предоставлено организаторами
В программе фестиваля подготовили отдельное пространство для детей: с настольными играми, аттракционами и аниматорами. В образовательной части для взрослых – мастер-классы, лекции, разговоры с блогерами о здоровом образе жизни, фуд-корт с полезным фастфудом. Завершат оба дня фестиваля музыкальные концерты JONY и Полины Гагариной.