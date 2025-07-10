Блогер-создатель финансовой пирамиды с 6 миллионами подписчиков вышел из тюрьмы

Блогер-миллионник Хиза (Хизри Зарипов) вышел на свободу после двухлетнего заключения. В соцсетях он опубликовал видео с первыми минутами на свободе. Имя Хизы стало синонимом одной из самых громких афер последних лет — финансовой пирамиды, замаскированной под ставки на спорт.

Создатель финансовой пирамиды Хиза вышел из тюрьмы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / khiza_13

Совместно со своей командой Хиза разработал схему, обещавшую инвесторам лёгкий и высокий доход. Клиентам предлагали вложить деньги в ставки на спорт, которые якобы всегда выигрывали. Подвох был в другом: вывести заработанные средства было практически невозможно.

Поначалу мошенники просили жертв оплатить комиссию для получения выигрыша, а затем просто блокировали их и исключали из списка клиентов. Так тысячи доверчивых людей остались без вложенных средств и без надежды на возврат.

В 2023 году суд вынес приговор Хизри Зарипову — четыре года лишения свободы. Его помощник Эдуард Ломидзе получил такой же срок, а директор проекта Наталья Карапетян была осуждена на три с половиной года. Главный фигурант дела отсидел лишь половину назначенного срока и уже вернулся к гражданской жизни.