Путин провёл очное совещание по итогам выпускной и вступительной кампании
В Кремле состоялось очное совещание под председательством президента Владимира Путина. Основными темами обсуждения стали окончание текущего учебного года, анализ результатов выпускных экзаменов и ход вступительной кампании в учебные заведения. В совещании приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также министры просвещения Сергей Кравцов и науки и высшего образования Валерий Фальков.
Путин провёл очное совещание по итогам выпускной и вступительной кампании. Видео © Telegram/Кремль. Новости
Обращаясь к участникам совещания, глава государства констатировал завершение периода школьных экзаменов и выпускных торжеств. Путин подчеркнул, что начинается новая фаза – вступительная кампания в учреждения среднего специального и высшего образования.
По его словам, после завершения экзаменационной сессии и выпускных мероприятий в школах стартует новый этап – приёмная кампания в колледжи, техникумы и вузы. Несмотря на то, что учителя уходят в отпуск, работа не останавливается. В частности, продолжается подготовка к следующему учебному году, включая обновление материально-технической базы, добавил Путин.
Кстати, ранее Владимир Путин высказался в поддержку предложения о введении обязательного Единого государственного экзамена по истории для абитуриентов, планирующих обучение по гуманитарным и социально-экономическим направлениям в высших учебных заведениях. Президент отметил ключевую роль сохранения исторической памяти и её отражения в школьных учебниках. Он выразил признательность авторским коллективам, работающим над учебными материалами по истории, подчеркнув важность их вклада в формирование исторического сознания подрастающего поколения. Таким образом, Путин акцентировал внимание на значимости глубокого понимания истории для будущих специалистов в гуманитарной сфере.
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