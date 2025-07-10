В Кремле состоялось очное совещание под председательством президента Владимира Путина. Основными темами обсуждения стали окончание текущего учебного года, анализ результатов выпускных экзаменов и ход вступительной кампании в учебные заведения. В совещании приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также министры просвещения Сергей Кравцов и науки и высшего образования Валерий Фальков.

Путин провёл очное совещание по итогам выпускной и вступительной кампании. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Обращаясь к участникам совещания, глава государства констатировал завершение периода школьных экзаменов и выпускных торжеств. Путин подчеркнул, что начинается новая фаза – вступительная кампания в учреждения среднего специального и высшего образования.

По его словам, после завершения экзаменационной сессии и выпускных мероприятий в школах стартует новый этап – приёмная кампания в колледжи, техникумы и вузы. Несмотря на то, что учителя уходят в отпуск, работа не останавливается. В частности, продолжается подготовка к следующему учебному году, включая обновление материально-технической базы, добавил Путин.