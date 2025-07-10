Открылись новые дата-центры на Урале и в Центральной России

Два центра обработки данных (ЦОД) открылись в Екатеринбурге и Твери. Центры будут использоваться для хранения и резервного копирования информации, что повысит надёжность работы сети.

Запуск новых ЦОД МегаФона обусловлен значительным ростом трафика и цифровизации различных сфер жизни. Это требует от сотового оператора расширения собственной инфраструктуры. Дата-центры в Екатеринбурге и Твери используют аналогичные инженерные решения, оборудование и стандарты. Площадь каждого объекта составляет около 800 квадратных метров, каждый вмещает по 110 стоек. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 МВт при размещении стандартных стоек по 7 кВт. При этом в проект заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 кВт и расширение мощности до 1,5 МВт.