Открылись новые дата-центры на Урале и в Центральной России
Два центра обработки данных (ЦОД) открылись в Екатеринбурге и Твери. Центры будут использоваться для хранения и резервного копирования информации, что повысит надёжность работы сети.
На Урале и в Центральной России открылись новые дата-центры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Запуск новых ЦОД МегаФона обусловлен значительным ростом трафика и цифровизации различных сфер жизни. Это требует от сотового оператора расширения собственной инфраструктуры. Дата-центры в Екатеринбурге и Твери используют аналогичные инженерные решения, оборудование и стандарты. Площадь каждого объекта составляет около 800 квадратных метров, каждый вмещает по 110 стоек. Общая потребляемая мощность серверного оборудования составит 1 МВт при размещении стандартных стоек по 7 кВт. При этом в проект заложена возможность установки высоконагруженных стоек до 15 кВт и расширение мощности до 1,5 МВт.
Дата-центры работают в соответствии с мировыми стандартами надёжности. Например, инфраструктуру можно обслуживать и ремонтировать, не останавливая процесс работы. Новые ЦОД входят в геораспределённую сеть общей ёмкостью более 10 тысяч стоек, которая охватывает 115 центров обработки данных, расположенных по всей стране и построенных по единым стандартам качества. В числе главных объектов — комплекс ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Хабаровске.