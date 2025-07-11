Тяжелобольной житель Таганрога обратился к властям с просьбой о добровольной эвтаназии

Житель Таганрога Юрий Заблоцкий обратился к властям с публичным призывом легализовать добровольную эвтаназию, сообщает 161.RU. Причиной стала критическая ситуация со здоровьем — мужчина не может добиться постановки в очередь на пересадку печени.

По словам Заблоцкого, в органах здравоохранения Ростова-на-Дону, куда он был направлен, комиссии якобы должны проводиться каждую неделю, но в реальности регулярно срываются. Из-за прогрессирующего заболевания его печень перестала вырабатывать альбумин — белок, контролирующий уровень жидкости в организме. Это вызвало тяжёлые осложнения: асцит, скопление жидкости в лёгких и обмороки. Каждые две недели мужчине приходится проходить болезненные процедуры по откачке до шести литров жидкости.

«Живот большой стал. В лёгком жидкость была. До шести литров жидкости откачивали каждые две недели. Сильнейшее головокружение, потеря сознания», — рассказал он.

В обращении к властям Юрий попросил оказать ему финансовую помощь в размере 215 тысяч рублей для передачи ростовским врачам. В случае отказа он просит рассмотреть вопрос о разрешении эвтаназии, поскольку не хочет становиться тяжёлым бременем для семьи и умирать в страданиях.