Чудеса России: в Москве начался VI Фестиваль РГО С 12 по 20 июля проходит VI Фестиваль Русского географического общества. Его главной темой стали «Чудеса России» — восхитительные места, памятники, достопримечательности и традиции народов нашей страны. 12 июля, 13:02 В Москве проходит фестиваль РГО. Обложка © СКИ «Время человека» / Дмитрий Фомичев

В парке «Зарядье» на одной площадке собираются представители Башкирии и Якутии, Воронежской, Владимирской, Курганской и Свердловской областей, а также других регионов страны. Они исполняют традиционные песни и танцы, рассказывают о своей культуре, отправляют гостей фестиваля в удивительное путешествие и открывают для них Россию заново. В центре Москвы можно зайти в якутскую урасу и башкирскую юрту, прогуляться по уральской тропе и узнать о добыче полезных ископаемых на Ямале.

В рамках программы проходит Фестиваль экологической музыки с участием этнических коллективов и фольклорных ансамблей. Экологическая музыка — это новое стилистическое направление, вдохновлённое природой и бережным отношением к ней. Гостей парка встречают народные мотивы, живой звук и музыкальные инструменты ручной работы из натуральных материалов. Артисты показывают, как играть на варгане, и раскрывают секреты горлового пения.

Фото © СКИ «Время человека» / Дмитрий Фомичев

Взрослые и дети могут посетить множество бесплатных познавательных мастер-классов, лекций, квизов и кинопоказов. Учёные и популяризаторы науки, писатели и художники, путешественники и туроператоры рассказывают всем о России и её чудесах, о заповедных уголках, тайнах археологии, устройстве зоопарков и многом другом. Для поклонников современного искусства и географии читают лекцию «Визуальный гид по России: как комиксы помогают изучить страну». Рассказывают и о редких видах животных, которых опекает РГО. Так, на площадке фестиваля можно послушать лекцию «Амурский тигр: история взаимоотношений с человеком». Те, кто любит творить своими руками, могут на мастер-классах научиться создавать изделия народного промысла.

На фестивале можно услышать рассказ об уникальном кругосветном плавании от руководителя экспедиции Евгения Ковалевского и посмотреть документальный фильм «Переплыть океан. И вернуться другими». Участники праздника могут оценить самые яркие и интересные туристические маршруты России и первыми увидеть новые серии проекта Русского географического общества и телеканала «Моя планета» под названием «Наши маршруты». Запланированы показ фильма «Огненный лис», а также встреча со специалистом природоохранного дела Петром Шпиленком. На фестивале представлены также кинокартины, посвящённые капитанам атомных ледоколов, которые бороздят просторы Арктики.

Первым номером программы на открытии фестиваля стал многожанровый и многоязычный музыкальный проект «Время человека. Сказки и быль народов России» на Главной сцене, расположенной со стороны Красной площади. В нём приняли участие музыканты, включая экс-солистку Президентского оркестра Екатерину Черноусову, скрипачей оркестров кинематографии и радио «Орфей», объединённых в квартет Quattro Belle под руководством Александры Полетаевой.







Артисты представили понимание культур различных этносов Российской Федерации — русских, якутов, армян, кавказцев и крымчан — через призму профессиональных аранжировок классических, фольклорных и авторских композиций. В программе прозвучали редкие музыкальные произведения: «Золотой Иерусалим» Екатерины Черноусовой, «Вечерняя песня» якутского композитора ХХ века Марка Жиркова и «Цветение граната» современного неоклассика Тиграна Джагера. Исполнение ещё одной его композиции «Дождь надежды» подчеркнуло сплочённость и многообразие народов, а также выразило надежду на сохранение культуры и уникальной природы страны. Особым моментом стала популярная песня, которую часто называют «Улетай на крыльях ветра», из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.

На фестивале выступили Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В их репертуаре — танец калмыков и фрагмент флотской сюиты «День на корабле» под названием «Яблочко».

Авторы Валерия Мишина