Правая рука Кейт Миддлтон ушла из дворца после 15 лет службы и дружбы
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Одна из самых доверенных помощниц принцессы Уэльской Кейт Миддлтон уволилась после 15 лет службы в королевской семье. Как сообщило издание People, 37-летняя Наташа Арчер, которую близкие называли просто Тэш, ушла из Кенсингтонского дворца, чтобы заняться собственным консалтинговым проектом. Решение было принято мирно: Кейт Миддлтон и принц Уильям пожелали бывшей помощнице удачи и щедро отблагодарили за годы службы.
«С её взыскательным взглядом на британскую моду, Арчер также сыграла важную роль в курации гардероба Кейт для бесчисленных королевских мероприятий, включая международные туры высокого давления», — говорится в публикации.
Арчер пришла во дворец в 2010 году — сначала помогала принцам Гарри и Уильяму, а после свадьбы Кейт занялась стилем принцессы и стала её личным ассистентом. По слухам, именно королева Елизавета II настояла, чтобы имиджем Миддлтон занималась Наташа. В 2024 году Арчер получила повышение до старшего помощника.
На фоне проблем со здоровьем принцесса Уэльская пересматривает расписание и фактически уходит в публичную тень. Кейт была вынуждена отказаться от участия в скачках в Аскоте, а после трёх мероприятий за неделю резко сократила запланированные выходы до конца года. Инсайдеры уверяют: увидеть её на публике чаще трёх раз за ближайшие месяцы будет большой удачей. Уход Наташи Арчер в такой момент — дополнительный удар по стабильности в личной команде Кейт.