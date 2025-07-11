Правая рука Кейт Миддлтон ушла из дворца после 15 лет службы и дружбы

Одна из самых доверенных помощниц принцессы Уэльской Кейт Миддлтон уволилась после 15 лет службы в королевской семье. Как сообщило издание People, 37-летняя Наташа Арчер, которую близкие называли просто Тэш, ушла из Кенсингтонского дворца, чтобы заняться собственным консалтинговым проектом. Решение было принято мирно: Кейт Миддлтон и принц Уильям пожелали бывшей помощнице удачи и щедро отблагодарили за годы службы.

«С её взыскательным взглядом на британскую моду, Арчер также сыграла важную роль в курации гардероба Кейт для бесчисленных королевских мероприятий, включая международные туры высокого давления», — говорится в публикации.

Арчер пришла во дворец в 2010 году — сначала помогала принцам Гарри и Уильяму, а после свадьбы Кейт занялась стилем принцессы и стала её личным ассистентом. По слухам, именно королева Елизавета II настояла, чтобы имиджем Миддлтон занималась Наташа. В 2024 году Арчер получила повышение до старшего помощника.