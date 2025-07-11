Младенец, признанный мёртвым, внезапно воскрес перед похоронами в Индии
The Times of India: В Индии младенец ожил перед погребением
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В штате Махараштра произошёл необычный случай: младенец, которого врачи признали мёртвым, неожиданно ожил непосредственно перед подготовкой к похоронам. Об этом 10 июля сообщило издание The Times of India.
Инцидент произошёл 7 июля. Женщину, находившуюся на 27-й неделе беременности, доставили в больницу Медицинского колледжа имени Свами Рамананда Тирта, где ей провели экстренное кесарево сечение. Новорождённый мальчик весом 900 граммов не подавал признаков жизни после появления на свет. Медики констатировали смерть ребёнка спустя час после рождения.
Тело младенца передали родственникам, которые забрали его домой для подготовки к погребению. Во время обертывания тела в погребальную ткань, ребёнок внезапно начал двигаться и издавать звуки.
Родственники немедленно вернулись в больницу, где ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние младенца оценивается как тяжёлое, врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов. Ему предстоит длительный период выхаживания.
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