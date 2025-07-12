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12 июля, 13:19

Избил и утащил в лес: Неизвестный с молотком напал на школьниц в Подмосковье

SHOT: Неизвестный с молотком и баллончиком напал на двух школьниц в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ken Fauzy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ken Fauzy

В Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Неизвестный молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах.

По информации очевидцев, передаваемой SHOT, нападавший ударил одну из пострадавших по голове, после чего распылил ей в лицо перцовый состав. Вторую девочку он избил и утащил в лес, где её позже обнаружила бабушка — ребёнок был без сознания, покрыт кровью и не мог ни двигаться, ни говорить.

Обе пострадавшие были доставлены в больницу и помещены в реанимацию. Состояние одной из них оценивается как крайне тяжёлое.

Подозреваемого задержали. По данным следствия, ему 16 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. Домодедовская городская прокуратура взяла дело на особый контроль.

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Полина Никифорова
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