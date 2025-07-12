Избил и утащил в лес: Неизвестный с молотком напал на школьниц в Подмосковье
SHOT: Неизвестный с молотком и баллончиком напал на двух школьниц в Подмосковье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ken Fauzy
В Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Неизвестный молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах.
По информации очевидцев, передаваемой SHOT, нападавший ударил одну из пострадавших по голове, после чего распылил ей в лицо перцовый состав. Вторую девочку он избил и утащил в лес, где её позже обнаружила бабушка — ребёнок был без сознания, покрыт кровью и не мог ни двигаться, ни говорить.
Обе пострадавшие были доставлены в больницу и помещены в реанимацию. Состояние одной из них оценивается как крайне тяжёлое.
Подозреваемого задержали. По данным следствия, ему 16 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. Домодедовская городская прокуратура взяла дело на особый контроль.