Избил и утащил в лес: Неизвестный с молотком напал на школьниц в Подмосковье

В Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Неизвестный молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах.

По информации очевидцев, передаваемой SHOT, нападавший ударил одну из пострадавших по голове, после чего распылил ей в лицо перцовый состав. Вторую девочку он избил и утащил в лес, где её позже обнаружила бабушка — ребёнок был без сознания, покрыт кровью и не мог ни двигаться, ни говорить.

Обе пострадавшие были доставлены в больницу и помещены в реанимацию. Состояние одной из них оценивается как крайне тяжёлое.