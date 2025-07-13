Владивосток в этом году отметит День ВМФ без парада кораблей и салюта

День ВМФ-2025 во Владивостоке пройдёт без традиционного парада кораблей. Как сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ), мероприятие впервые за много лет состоится и без артиллерийского салюта.

«В этом году праздник по-прежнему обещает быть ярким, торжественным», — отметили в пресс-службе флота.

Основные торжества запланированы на 27 июля в Спортивной гавани Владивостока. С 15:00 до 22:00 по местному времени здесь пройдёт концерт с участием творческих коллективов Тихоокеанского флота. Традиционным элементом программы останется церемония возложения венков.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля с 1939 года. Морские парады не проводились только в период Великой Отечественной войны. Праздник во Владивостоке собирает десятки тысяч зрителей, которые наблюдают за прохождением боевых кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. Однако в этом году жителям придётся наблюдать за усечённой программой.