Лицо как после танков: Опасный тренд на домашние уколы ботокса захватил TikTok

В TikTok стремительно набирает популярность тренд #DIYBotox: пользователи смотрят видеоуроки, размечают лицо маркером и самостоятельно вводят ботулотоксин, купленный в интернете. На это обратил внимание корреспондент Life.ru.

Новый тренд: Домашние уколы красоты грозят инфекцией и параличом лица. Видео TikTok/ Beckyb / Cut The Crepe Beauty Shop / Emily Nicole

Экономия на профессионалах кажется соблазнительной, но риски ужасающи. По данным Американской ассоциации дерматологов, неправильно введённый токсин в 30% случаев вызывает осложнения: от инфекций и аллергических реакций до миграции препарата, приводящей к асимметрии лица. В 2022 году в США зафиксировано 12 случаев паралича лицевых мышц из-за самодельных инъекций, а в 5% таких процедур отмечены проблемы со зрением и дыханием.

Медики предупреждают: такие эксперименты — прямая дорога к больнице. Они призывают доверять лицо только лицензированным косметологам, использующим сертифицированные препараты и учитывающим ваши индивидуальные особенности.