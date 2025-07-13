Лицо как после танков: Опасный тренд на домашние уколы ботокса захватил TikTok
Домашние уколы красоты из TikTok грозят инфекцией и параличом лица
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В TikTok стремительно набирает популярность тренд #DIYBotox: пользователи смотрят видеоуроки, размечают лицо маркером и самостоятельно вводят ботулотоксин, купленный в интернете. На это обратил внимание корреспондент Life.ru.
Новый тренд: Домашние уколы красоты грозят инфекцией и параличом лица. Видео TikTok/ Beckyb / Cut The Crepe Beauty Shop / Emily Nicole
Экономия на профессионалах кажется соблазнительной, но риски ужасающи. По данным Американской ассоциации дерматологов, неправильно введённый токсин в 30% случаев вызывает осложнения: от инфекций и аллергических реакций до миграции препарата, приводящей к асимметрии лица. В 2022 году в США зафиксировано 12 случаев паралича лицевых мышц из-за самодельных инъекций, а в 5% таких процедур отмечены проблемы со зрением и дыханием.
Медики предупреждают: такие эксперименты — прямая дорога к больнице. Они призывают доверять лицо только лицензированным косметологам, использующим сертифицированные препараты и учитывающим ваши индивидуальные особенности.
Ранее в TikTok уже появлялись тревожные тренды, связанные с деструктивным поведением подростков. После Пасхи и поминальных дней в соцсети стало вирусным новое «соревнование» — дети выкладывали видео, где хвастаются, сколько конфет, яиц и куличей смогли унести с кладбищенских могил. На это обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, призвав родителей и школы активнее следить за онлайн-активностью детей и объяснять им нормы этики и морали.