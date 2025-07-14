Ретроградный Меркурий с 18 июля — как пережить период недоразумений и найти скрытые плюсы В мире, где чёткость коммуникаций кажется основой всего, на горизонте вновь появляется явление, способное внести смятение в привычный порядок вещей. С 18 июля человечеству стоит приготовиться к очередному в этом году ретрограду Меркурия. 14 июля, 04:00 Обложка © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий — это не просто астрономический термин, а период, который многие ощущают как время замедления, неожиданных сюрпризов и необходимости пересматривать давно устоявшиеся планы. Приготовьтесь, с 18 июля нас ждёт время, когда слова могут путаться, техника барахлить, а старые вопросы вновь подниматься на поверхность. Давайте подробно разберёмся, что это за период, как его прожить с наименьшими потерями и извлечь максимум пользы из этого необычного космического влияния.

Что такое ретроградный Меркурий в астрологии

Ретроградный Меркурий: что это такое? Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

В астрологии ретроградное движение планеты означает, что с нашей земной точки зрения кажется, будто она движется назад по своей орбите. Конечно, это всего лишь оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы в скоростях движения Земли и других планет вокруг Солнца. Однако для астрологов это явление имеет глубокий символический смысл. Меркурий — это планета, которая в астрологии управляет всем, что связано с информацией, коммуникацией, мышлением, логикой, документами, путешествиями, технологиями, торговлей, образованием, а также нашими ежедневными перемещениями и связями. Когда Меркурий «отступает», все эти сферы попадают под особое влияние: процессы замедляются, могут возникать задержки, ошибки, недоразумения, сбои. Это время, когда привычные алгоритмы нарушаются, а прямолинейное движение вперёд кажется затруднительным. Астрологически ретроградный период Меркурия считается временем для переосмысления, пересмотра и возвращения к незавершённым делам.

Ретроградный меркурий в июле 2025 года: когда начнётся и когда закончится

Ретроградный Меркурий в июле 2025: когда начнётся и закончится. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Что касается текущего ретроградного Меркурия в июле 2025 года, то его начало приходится на 18 июля. С этого момента и до 11 августа 2025 года планета будет «двигаться назад» по зодиаку, проходя через определённые знаки и затрагивая их энергии. Этот конкретный период будет проходить в знаке Льва, что может добавить к общим меркурианским темам нотки драматизма, гордыни и эгоцентризма в общении. Это означает, что не только коммуникации будут путаться, но и способ их подачи может быть излишне эмоциональным или требовать особого внимания к себе.

Как на жизнь знаков зодиака влияет ретроградный Меркурий

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь знаков зодиака не является одинаковым для всех, хотя общие темы касаются каждого. Огненные знаки, такие как Овны, Львы и Стрельцы, могут ощутить повышенную импульсивность в словах, что приведёт к необдуманным высказываниям и конфликтам, а также к необходимости пересмотреть свои лидерские позиции или творческие проекты. Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — столкнутся с задержками в финансовых делах, трудностями в планировании и необходимостью перепроверять все детали, особенно в вопросах недвижимости и карьеры; для них это может стать периодом, когда нужно навести порядок в документах и бюджете.

Как на знаки зодиака влияет ретроградный Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM /STEKLO

Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — почувствуют влияние Меркурия наиболее остро, поскольку он является их управителем или связан с их стихией: их ждут особенно сильные проблемы с коммуникацией, поломки гаджетов, путаница в переписке и необходимость пересматривать свои социальные связи и давние идеи. Водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы — могут столкнуться с недоразумениями в эмоциональных вопросах, внутрисемейных отношениях или с необходимостью переосмыслить свои глубокие переживания; для них этот период может стать временем для интроспекции и работы над прошлыми травмами. Однако важно помнить, что точное влияние всегда зависит от индивидуальной натальной карты каждого человека, а также от того, в каком доме зодиака происходит ретроградное движение именно для вас.

Плюсы и минусы ретроградного движения Меркурия в июле 2025

Ретроградный Меркурий в июле 2025: плюсы и минусы этого астрологического явления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Deriabina

Несмотря на все потенциальные неурядицы, ретроградное движение Меркурия имеет как свои минусы, так и значительные плюсы. К минусам, как уже говорилось, относятся повсеместные задержки, сбои в работе техники (телефоны, компьютеры, автомобили), путаница в документах и договорах, частые недопонимания в общении, опоздания в поездках, а также возвращение людей из прошлого или всплывание старых нерешённых проблем. Это время, когда попытки начать что-то новое или быстро продвинуться вперёд часто натыкаются на препятствия.

Однако в этом и кроется главный плюс: ретроградный Меркурий — это не период для начинаний, а идеальное время для «ре-»: ревизии, ремонта, пересмотра, переоценки, перезагрузки, возвращения, размышлений, восстановления. Это шанс исправить старые ошибки, завершить начатые, но отложенные дела, пересмотреть свои планы и стратегии, перечитать важные документы, отремонтировать то, что сломалось. Это благоприятный период для встречи со старыми друзьями или коллегами, налаживания связей, которые были разорваны, и для глубокого самоанализа. Используйте это время, чтобы замедлиться, оценить, что работает, а что нет, и внести коррективы, которые будут способствовать более эффективному движению после окончания ретроградного периода.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия в июле 2025

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия с 18 июля по 11 августа 2025 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В связи с этим существует ряд рекомендаций относительно того, что не следует делать во время ретроградного Меркурия, особенно с 18 июля по 11 августа 2025 года. Категорически не рекомендуется начинать новые масштабные проекты, подписывать важные контракты, заключать крупные сделки (особенно связанные с недвижимостью или транспортом), покупать дорогую технику и электронику (если только это не экстренная замена, но и тогда будьте максимально внимательны к гарантиям и условиям возврата).

Также следует избегать начала длительных путешествий, особенно если они сопряжены с жёсткими сроками, так как высока вероятность задержек, отмены или путаницы с билетами и багажом.

Нежелательно принимать поспешные решения, давать окончательные обещания или делать судьбоносные заявления, поскольку обстоятельства могут измениться, а слова будут истолкованы неверно.

Также стоит воздержаться от выяснения отношений «на повышенных тонах», так как это может привести к ещё большим недоразумениям и затяжным конфликтам.

Не стоит паниковать при упоминании ретроградного Меркурия, ведь это не период для страха, а, скорее, для повышенной осознанности и осторожности. Это космическое напоминание о том, что не всегда нужно двигаться вперёд сломя голову. С 18 июля и до 11 августа 2025 года Вселенная предлагает нам уникальную возможность замедлиться, обернуться назад, переосмыслить пройденный путь и подготовить почву для будущего роста. Используйте это время для внутреннего аудита, для исправления ошибок прошлого, для восстановления связей и для того, чтобы убедиться, что все ваши «базовые станции» настроены правильно. Если вы будете внимательны к деталям, терпеливы к задержкам и открыты к переменам, этот период может стать для вас невероятно продуктивным и подготовить к новым, более успешным начинаниям, когда Меркурий вновь двинется прямолинейно.

Авторы Карина Морозова