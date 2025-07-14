Флигели и охотничий домик: Что предстоит отреставрировать в усадьбе Валуево Специалисты реставрируют пилоны въездных ворот и ограду, в мастерских продолжают работы по скульптурам оленей из шпиатра. Также планируется привести в порядок парковый (охотничий) домик и четыре флигеля. 14 июля, 14:27 Идёт реставрация в усадьбе Валуево. Обложка © mos.ru

Продолжается возрождение усадьбы Валуево. Этот ансамбль — памятник архитектуры эпохи классицизма, объект культурного наследия федерального значения. В него входят главный дом, скотный и конный дворы, водонапорная башня, парковый павильон, по два двух- и одноэтажных флигеля, две башни-ограды и ворота главного въезда.

Усадьба Валуево — настоящее украшение ТиНАО. В разное время здесь проживали князья Шепелевы, Толстые, Мещерские, а также Алексей Мусин-Пушкин. Сейчас специалисты реставрируют ворота главного въезда: воссоздают утраченные элементы кованых калиток, приводят в порядок кирпичную кладку, швы, штукатурную отделку и декоративные детали. В прошлом году были бережно демонтированы уникальные скульптуры бегущих оленей из шпиатра, которые возвышались на пилонах ворот. Все утраченные элементы в мастерских воссоздаются по историческим образцам. На своё прежнее место скульптуры вернутся уже в этом году.

Как специалисты возрождают уникальный ансамбль

Ранее были выполнены противоаварийные работы на водонапорной башне. Специалисты устранили трещины на несущих конструкциях, а также установили временную кровлю с водоотводом. Уже проведены исследования и разрабатываются проекты реставрации главного дома, скотного и конного дворов, двух башен-оград.

Согласован проект реставрации паркового павильона, а также одно- и двухэтажных флигелей — их по два.

Парковый павильон (охотничий домик) построен в конце XVIII века. Он находится в живописной части ансамбля на высоком берегу реки Ликовы и представляет собой одноэтажное бело-розовое сооружение в стиле зрелого классицизма. Фасад богато декорирован арочными окнами, колоннами и угловыми пилястрами тосканского ордера.

Два одноэтажных флигеля расположены в восточной части усадьбы по обе стороны от главных въездных ворот. Здания идентичны по внешнему виду и декоративному убранству.

Северный и южный двухэтажные флигели имеют небольшие выступы, к которым примыкают галереи. На их западных и восточных фасадах можно увидеть портики из четырёх колонн тосканского ордера, на которых находятся балконы второго этажа, украшенные балясинами и тумбами.

История усадьбы Валуево

Имение находится в одноимённом селе на левом берегу реки Ликовы. Главное место в ансамбле занимает дом с шестиколонными ионическими портиками и гранёным бельведером со шпилем.

В начале XVII века территорией, где располагается усадьба, владел дворянский род Валуевых. В 1719 году Валуево продали одному из самых влиятельных царедворцев того времени Петру Толстому. После этого усадьбу и другие многочисленные вотчины унаследовала вдова его старшего сына Прасковья Толстая, урождённая Ртищева, которая, не желая обременять себя хозяйственными проблемами, тут же разделила доставшиеся ей имения между своими детьми. Валуево досталось старшему сыну Василию Толстому, который впоследствии стал действительным статским советником.

В 1742 году он продал усадьбу генеральше Дарье Шепелевой. При ней и её супруге в Валуеве рядом со старой деревянной церковью была сооружена новая, каменная. А сама усадьба состояла из деревянного господского дома с регулярным (французским) парком.

В 1768 году Валуево по завещанию Дарьи Шепелевой унаследовала её племянница Мария Кошелева. Собственных детей Кошелевой, никогда не выходившей замуж, заменила любимая племянница и воспитанница Екатерина Мусина-Пушкина, урождённая княжна Волконская, принадлежавшая к одной из самых знатных и состоятельных московских семей. Крупные строительные работы, проведённые в усадьбе на рубеже XVIII–XIX веков, традиционно связывают с мужем валуевской помещицы Алексеем Мусиным-Пушкиным, получившим графский титул в 1797 году. В разное время он был обер-прокурором Святейшего синода, президентом Академии художеств, членом Академии наук и сенатором. Полностью облик Валуева сформировался лишь к концу XIX века.

После революции 1917 года на месте имения появился совхоз, а по окончании Великой Отечественной войны — профилакторий аэропорта Внуково. Затем усадьбу приспособили под санаторий, который действует и сейчас. Последнюю масштабную реставрацию здесь проводили с 1962 по 1964 год.

Cохранение культурно-исторического наследия — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина