В районе Отрадное обновят детские и спортивные площадки Работы по обновлению детских и спортивных площадок пройдут на территории, ограниченной домами 40, 40а, 40б, 40г, 42 и 42а на Алтуфьевском шоссе и домом 1 на улице Римского-Корсакова. Здесь установят игровые городки, песочницы, карусели. 14 июля, 14:27 В Отрадном благоустраивают детские и спортивные площадки. Обложка © mos.ru

Рядом с домом 40 установят игровой комплекс в виде космического корабля с горками, лестницами и переходами. Здесь же разместят качели, карусели и батуты. У домов 42 и 42а появятся игровые городки, песочница с батискафом, качели, карусель, балансиры и батут. Изюминкой станут декоративные стенки с разноцветными наборными кубиками, вращая которые можно будет создавать новые узоры. Стенки с новым травмобезопасным покрытием выполнят в одной цветовой гамме. На дорожки нанесут разметку для весёлой игры в классики. Родители смогут отдохнуть на удобных скамейках.

Целый многосекционный игровой комплекс с горками, переходами и развивающими панелями разместят возле дома 40г. Ребята смогут взбираться на большой холм, выполненный в технике геопластики.

В полноценный спортивный кластер превратится спортплощадка у дома 40а. На ней можно будет играть в баскетбол, пинг-понг, заниматься на комплексе «Русский ниндзя» или на уличных тренажёрах.

Между домами 40 и 40г появится большая парковочная зона. Ещё одну обустроят с внешней стороны квартала, со стороны улицы Декабристов.

В прошлом году была реализована первая часть проекта по благоустройству территории квартала, ограниченного Проектируемым проездом № 6185, улицами Римского-Корсакова и Декабристов и Алтуфьевским шоссе. Для ребят оборудовали три детские площадки с игровыми комплексами в виде паровоза и корабля, качелями, каруселями и панелями для развития мелкой моторики. Для любителей спорта поставили уличные тренажёры, комплекс турников и брусьев и мини-скалодром.

Для любителей тихого отдыха создали маршрут для прогулок и установили парковые качели с садовыми диванами. На пустыре появилась современная площадка для четвероногих и их владельцев.

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина