LIFE возрождает бренд LIFE NEWS эксклюзивно для мессенджера MAX

Редакция LIFE возрождает исторический бренд LIFE NEWS специально для новой платформы — мессенджера MAX от ВКонтакте. За 15 лет существования в LIFE следовали за трансформациями медиарынка и запросами аудитории. Новый запуск — продолжение этой стратегии: редакция показала, как традиционные медиа могут гибко встраиваться в меняющуюся экосистему потребления контента и эффективно работать на новых цифровых площадках. Формат адаптирован под требования времени: одна строка, один факт, максимум пользы за минимум времени.

Эксперимент с новой точкой входа в повестку, когда аудитория ожидает лаконичности, конкретики и быстрой ориентации в информационном потоке, можно будет масштабировать для других медиа.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding, пояснил, что с изменением медиапотребления меняются и задачи холдинга.

«Сегодня люди читают меньше, но хотят знать больше. Поэтому мы практикуем емкие форматы и выходим на новые платформы, адаптируясь под темп жизни аудитории. Одна строка, один факт — именно так сегодня работает внимание».

Директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов считает, что в подаче новостей нужно подстраиваться под запросы читателей.

«Мы всегда там, где новость. Формат короткой подачи передает суть сжато и емко, максимально удобно для людей. При этом мы гарантируем абсолютную достоверность нашей информации. Новый канал — это дополнительный инструмент пользования современной реальностью, как push-уведомление, которое дает вам инфоповод без прокрутки и поиска».