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Регион
14 июля, 19:51

Небо над российским городом окрасилось в цвет триколора

Закат окрасил небо над Казанью в цвет российского триколора

Закат над Казанью. Обложка © VK / КазаньДА | Новости Казани

Закат над Казанью. Обложка © VK / КазаньДА | Новости Казани

Вечером в понедельник, 14 июля, небо над столицей Татарстана преподнесло жителям города незабываемое зрелище: яркий закат окрасил его в цвета российского флага.

Около экватора лета, когда солнце клонилось к горизонту, над Казанью заметили восхитительный ярко-розовый закат. Однако в некоторых районах города картина была ещё более поразительной: небесные полосы отчетливо напоминали белый, синий и красный цвета национального триколора.

Жители Казани опубликовали кадры с необычным закатом в соцсетях. Видео © VK / КазаньДА | Новости Казани

Закат над Казанью. Фото © Telegram / Регион116 Казань | Region116 Kazan

Закат над Казанью. Фото © Telegram / Регион116 Казань | Region116 Kazan

Это необычное природное явление, вызвавшее множество ассоциаций у горожан, стало ярким аккордом вечера и, по словам очевидцев, эффектно встретило середину лета. Фотографии удивительного заката быстро распространились в социальных сетях.

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Ранее Life.ru писал, как небо над Россией окрасилось в оранжевый цвет. Такой эффект вызвала Оленья луна – ещё одно яркое астрономическое явление середины лета.

Юния Ларсон
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