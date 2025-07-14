Небо над российским городом окрасилось в цвет триколора

Вечером в понедельник, 14 июля, небо над столицей Татарстана преподнесло жителям города незабываемое зрелище: яркий закат окрасил его в цвета российского флага.

Около экватора лета, когда солнце клонилось к горизонту, над Казанью заметили восхитительный ярко-розовый закат. Однако в некоторых районах города картина была ещё более поразительной: небесные полосы отчетливо напоминали белый, синий и красный цвета национального триколора.

Жители Казани опубликовали кадры с необычным закатом в соцсетях. Видео © VK / КазаньДА | Новости Казани

Закат над Казанью. Фото © Telegram / Регион116 Казань | Region116 Kazan

Это необычное природное явление, вызвавшее множество ассоциаций у горожан, стало ярким аккордом вечера и, по словам очевидцев, эффектно встретило середину лета. Фотографии удивительного заката быстро распространились в социальных сетях.