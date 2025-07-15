Из соснового бруска — в Музей Победы: как пинежская мастерица вырезала «Бабу Шуру» — олицетворение памяти о войне Алёна Валькова из Архангельской области создала деревянную скульптуру «Баба Шура», которая в честь 80-летия Победы заняла место в экспозиции Музея Победы в Москве. 15 июля, 14:30 Обложка © Из архива Алёны Вальковой

Весной 2017 года Алёна Валькова из посёлка Пинега впервые попробовала создавать скульптуры из берёзовых веток, случайно подарив жизнь Рыжко — коню, который «взбаламутил весь околоток». Семь лет спустя её новая работа — «Баба Шура» — уже отправилась в Музей Победы в Москве. Простая фигура из соснового бруска вобрала в себя и память о Великой Отечественной войне, и скорбь по умирающим северным деревням.

От берёзовых веток — к большим скульптурам

Фото © Из архива Алёны Вальковой

Алёна Валькова живёт в посёлке Пинега Архангельской области. Её увлечение деревянной скульптурой началось почти случайно. Весной 2017 года, приехав домой перед сессией, она обнаружила двор заваленным свежими берёзовыми ветками. Так родилась идея сплести из них простую фигуру. Сначала она задумала коня, по образцу тех, что обычно делают из соломы. Каркас она собрала из подручного хлама: кольев, брёвнышек, связанных верёвкой и проволокой.

Несмотря на то, что первая работа получилась рыхлой и далёкой от совершенства, в ней уже угадывался будущий стиль мастерицы. Коня назвали Рыжко — в честь дедушкиного жеребца. «Мама убедила, что коня прятать нельзя, и потащили мы его вчетвером на оглобле поближе к дому, на всеобщее обозрение. И что тут началось! Конь сначала взбаламутил весь околоток, а потом стали останавливаться машины — фоткали, фоткались, садили детей верхом. Рыжко очень оживил двор», — делится Алёна.

Фото © Из архива Алёны Вальковой

Рыжко пережил восемь лет под дождями, снегами и солнцем и до сих пор стоит во дворе. С этого коня и началась история Алёниной «плетёнки».

Путь к признанию и музейным экспозициям

Фото © Из архива Алёны Вальковой

Сегодня Алёна создаёт как небольшие сувениры, так и масштабные арт-объекты. Особенной гордостью она считает скульптуры рябчиков на въезде в посёлок. «Самые масштабные на сегодня — это рябчики на въезде в посёлок, масштабность здесь не только в размере работ (они 4,8 и 5,3 метра), но и в количестве задействованных неравнодушных людей», — делится мастерица.

Основным источником дохода для Алёны остаются сувениры: деревянные коники, хранители с местными камнями, миниатюрные домики. Иногда она устраивает аукционы уникальных работ. В планах у Алёны и более крупные проекты, например, создание собственного парка деревянных скульптур, но пока они упираются в земельные вопросы.

«Баба Шура» и дыхание исчезающих деревень

Фото © Из архива Алёны Вальковой

Новая работа Алёны — «Баба Шура» — началась с маленького куска ненужного соснового бруса, который остался после строительства. Она не знает, откуда именно он появился, возможно, его когда-то использовали в строительстве дома в их посёлке. Из этого бруска и вырос образ скульптуры. «В последнее время все мои работы посвящены умирающим северным деревням. Так и «Баба Шура» планировалась такой же, но маленькая красная звёздочка вырвала на первый план тему войны», — вспоминает девушка.

Процесс работы над скульптурой занял у Алёны немало времени. Она признаётся, что на деревне творить трудно, всё время отвлекают хозяйские дела, собаки, дрова, вода. Работать удаётся в лучшем случае по 4–5 часов в день, и то не всегда подряд. Свой стиль Алёна определяет как объёмную резьбу по дереву. В отличие от плоских панно или рельефов, её работы можно рассматривать со всех сторон, как трёхмерные объекты.

Судьба куска дерева и память о прошлом

Фото © Из архива Алёны Вальковой

Для Алёны каждая работа — это не просто художественный объект, а способ сохранить кусочек истории. Она объясняет, что «Баба Шура» символизирует не только женский образ, но и живой северный дом, который остался недостроенным или заброшенным. «Баба Шура», по словам Алёны, родом из того самого угла дома, который родственники хозяев не успели или не захотели допилить, оставив его, «как недобитую скотину». Этот уголок, по её словам, продолжает гнить под дождями и снегом, как живое существо, которое так и не обрело покоя.

Ещё одна важная для неё тема — поморский говор. В своих работах Алёна вырезает на платках и элементах скульптур слова и выражения северного диалекта. Для многих эти слова кажутся странными или вовсе не понятными, но для неё они — живая связь с прошлым. Она радуется, что ещё успела услышать их в быту, и пытается сохранить их хотя бы в таком художественном виде.