В салонах мобильного оператора появился виртуальный помощник
Менеджеры получили AI-помощника. Это виртуальный персональный коллега, который «живёт» в телефоне сотрудника. Он умеет обучать, оценивать работу, общаться и подсказывать.
Виртуальный помощник появился в салонах сотовой связи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bird stocker TH
AI-помощник в своей первоначальной версии был запущен в декабре прошлого года. Он прошёл несколько стадий развития: от простой ежедневной сводки по выполнению плана продаж до полноценного коллеги, который помогает каждому менеджеру стать героем рабочей смены. Именно поэтому цифровой ассистент получил имя «Ежедневный герой». Им пользуются менеджеры по продажам в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Новая, расширенная версия была запущена среди более чем трёх тысяч сотрудников салонов. Каждую смену «второй пилот» подводит итоги предыдущего рабочего дня, выделяет сильные и слабые места, формирует персональные задачи на текущий день.