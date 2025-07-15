В салонах мобильного оператора появился виртуальный помощник

AI-помощник в своей первоначальной версии был запущен в декабре прошлого года. Он прошёл несколько стадий развития: от простой ежедневной сводки по выполнению плана продаж до полноценного коллеги, который помогает каждому менеджеру стать героем рабочей смены. Именно поэтому цифровой ассистент получил имя «Ежедневный герой». Им пользуются менеджеры по продажам в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yota.