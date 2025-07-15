На ВДНХ после двухлетней реставрации открылся павильон «Карелия» Павильон «Карелия» на ВДНХ начал работу после двухлетней реставрации. 15 июля, 16:24 Павильон «Карелия» открылся после реставрации. Обложка © Пресс-офис павильона «Карелия»

В ходе реставрации павильону вернули исторический вид. Восстановлены утраченные элементы, обновлены резной барельеф, скульптуры и колонны.

Объект культурного наследия федерального значения павильон № 67 «Советская печать» (бывший «Карело-Финская ССР») — один из четырёх на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами. После комплексной научной реставрации, начавшейся в 2023 году, уникальное здание обретает новую жизнь.

Резной барельеф «Новая жизнь» работы скульптора Льва Кардашова и шесть деревянных скульптур, установленных на колоннах в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением павильона. Две центральные фигуры — крестьянка и рабочий, справа и слева от них — молодые сосенки с пушистой хвоей.

После двух лет кропотливой работы реставраторы привели фронтон в порядок: провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами. Недостающие фрагменты реставраторы вручную воссоздали с учётом пластики авторской резьбы 1950-х годов.

Сохранность интерьеров оказалась не столь высока, как фасадов. Они во многом утратили свою первоначальную декоративную отделку. При этом планировка здания в капитальных стенах, лепная и штукатурная отделка, столярные заполнения частично сохранились.

Мастера отреставрировали штукатурную поверхность стен и потолков, колонн и карнизов. Расчистили и докомпоновали утраченные элементы лепного декора павильона, например капителей колонн, потолочных розеток и портала главного входа. Отреставрировали гипсовые панно в виде снежинок, скрытые под поздней штукатуркой, а стены выкрасили в светло-жёлтый цвет — такой же, как в 1954 году.

Важной частью работы стала реставрация лестницы с металлическим ограждением и дубовым профилированным поручнем. Ступени лестницы выполнены в технике терраццо, а площадки покрыты метлахской плиткой. Возвращена первозданная красота и одной из визитных карточек павильона ― входному порталу и резным дверям работы Н.И. Чижова, на которых искусно изображены пушистые еловые ветви, фигурки птиц и белок.

Открыли павильон иммерсивной выставкой «За тридевять земель». Для неё собрали более сотни шедевров русской пейзажной живописи ХIХ–ХХ веков. Сейчас в павильоне представлены полотна Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Билибина, Михаила Врубеля, Архипа Куинджи, Николая Рериха, Ивана Шишкина, Фёдора Васильева, Михаила Нестерова и Ивана Айвазовского. Выставка разделена на несколько смысловых частей: русские просторы, путь героя, обретение града. Новейшие цифровые технологии трансформируют произведения русских художников в объёмную трёхмерную среду. Там оживают люди, звери и фантастические существа. Саунд-дизайн пространства выставки разработан специально для представленных полотен и позволяет посетителям испытать уникальный опыт погружения.

Авторы Валерия Мишина