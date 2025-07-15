Такая разная русская лень: Психолог раскрыл, что на самом деле стоит за поведением Емели, Обломова, Незнайки

Сегодня, 15 июля, День русской лени. С точки зрения психологии лень — это не черта характера и не моральный изъян, а сигнал. Симптом, который, как верхушку айсберга, замечает психолог, а погружаясь в проблемы клиента, находит, что за ленью часто прячутся усталость, тревога, страх и чувство ненужности. Самая большая ошибка — пытаться бороться с ленью как с врагом. Клинический психолог Станислав Самбурский специально для Life.ru разобрал 6 причин лени у 6 известных героев книг. Не исключено, что в ком-то из них вы узнаете себя.

Чтобы разобраться, откуда берётся наша лень, давайте заглянем в русскую литературу и сказки. Ленивых героев не перечесть, но, если посмотреть внимательнее, каждый герой не просто «не хотел работать». Он что-то проживал.

Незнайка. Прокрастинация как страх не справиться

Фото © Фильм «Незнайка на Луне», режиссёры Юрий Бутырин и др., сценаристы Владимир Голованов и др. / Kinopoisk

Незнайка вечно всё делает в последний момент, хвастается, юлит, но здесь очевиден страх провала, рассказывает Самбурский. Поэтому, вместо того чтобы начать, мечется, придумывает оправдания, надеется на авось.

«Я не лентяй, я просто ещё не решил, как подойти к делу» — вот его скрытый девиз. Если вы тоже всё откладываете до последнего, возможно, вы не ленивый, а тревожный. Такие люди загоняют перфекционизм до уровня «Лучше никогда, но идеально, чем сделать сейчас, но просто хорошо». Выступить и получить не 1 место становится синонимом провала, но именно с попытки просто сделать хоть что-то начинается рост.

Обломов. Выгорание

Фото © Фильм «Обломов», режиссёр Олеся Нимеровская, сценарист Иван Гончаров / Kinopoisk

Самый известный лентяй русской литературы, но не потому, что ему всё лень. Обломов выгорел заранее: устал от жизни, в которой не чувствует смысла. Он не может себя замотивировать, потому что не видит, ради чего.

Хотя Обломова воспринимают как неприятного персонажа, здесь упрёки так же нелепы, как кричать на пульт, в котором сели батарейки, и он не может выключить кондиционер. Обломов — человек, у которого отключилась батарейка: телесная, эмоциональная, смысловая.

Если вы лежите и не можете встать, не вините себя и не загоняйте в тоску. Подумайте, может это не лень, а опустошение. Попробуйте не толкать себя, а спросить: а что бы меня оживило?

Митрофанушка. Страх провала

Фото © Фильм «Недоросль», режиссёр Виталий Иванов, сценарист Денис Фонвизин / Kino-teatr

Фирменная фраза героя «Недоросли» — «Не хочу учиться, хочу жениться» — не столько про инфантильность, сколько про страх. Его система воспитания не поддерживала любопытство, поощряла лень, обесценивала знания. Ему проще ничего не делать, чем почувствовать себя глупым.

Каждый раз, когда его просили что-то выучить, он сжимался, и тут же прилетала матушка: «Отстаньте от ребёнка!» — и он возвращался в привычное бездействие. Во взрослом возрасте реакция уже не требовала подкрепления, она прекрасно была закреплена в годы учёбы.

Если вы боитесь выглядеть «неумным», если не приступаете к делу, потому что «вдруг не получится», — это не про лень, а про страх провала и защиту от этой неприятности. С этим страхом можно работать.

Манилов. Отсутствие смысла

Фото © Фильм «Мёртвые души», режиссёр Михаил Швейцер, сценарист Николай Гоголь / Kinopoisk

Герой «Мёртвых душ» мечтает о прекрасном будущем, ярко и регулярно фантазирует о мостах и клумбах, но ничего не делает. Потому что в реальности нет вдохновения, нет смысла. Есть только «надо», а ради него действовать не хочется. Он живёт в мечтах, где уже всё есть, а в реальности ему скучно и тесно.

Современному человеку, чтобы вернуть энергию, нужно не насиловать себя бесконечными проектами, в которые включается, загоревшись от ярких презентаций и фантазий, а спросить: «А я вообще хочу этого?»

Емеля. Лень как телесное состояние

Фото © Фильм «По щучьему велению», режиссёр Александр Войтинский, сценарист Александр Архипов / Kinopoisk

Он лежит на печи, и все его упрекают. Лежебока — всегда отрицательный персонаж, но если всмотреться, он просто не видит мотивации двигаться. Мир вокруг него — обыденность, которая не вдохновляет. Пока не появляются щука и волшебство — вот тогда Емеля просыпается, активизируется, оживает.

Не каждый человек будет бегать ради денег. Некоторым нужно сначала поверить, что от этого что-то изменится глобально. На работу люди ходят не только ради финансового благополучия. Давно забытая в российских компаниях немонетарная мотивация — признание заслуг сотрудников в виде публичных награждений за успехи — мотивирует лучше денег до 30% специалистов, отмечает Самбурский.

Иногда лень — это не психология, а тело: нехватка сна, сбитый режим. Емеля с точки зрения физиологии не имел проблем, но ему не хватало стимула. Вам, возможно, тоже.

Стрекоза. Неумение планировать будущее

Фото © Фильм «Стрекоза и муравей», режиссёр Николай Федоров, сценарист Иван Крылов / Kinopoisk

Танцовщица и певица Стрекоза из басни Крылова наслаждается моментом, не задумываясь о будущем. Но когда приходит зима, становится ясно: «лето красное пропела». Это не лень, а просто отсутствие навыка планировать, думать вперёд. Она жила эмоцией, не стратегией, поэтому в какой-то момент суровая реальность её догнала.

Если вы часто говорите себе: «Ещё успею», «Потом», «Не сейчас», — возможно, вы не ленивы, а просто не умеете прогнозировать будущее и планировать. Этому можно научиться.

А что, если ваша лень — это не недостаток, а подсказка?