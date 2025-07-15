Фермера из Ревды будут судить за бесконтрольный выгул свиней

Владелец свиней из города Ревда Свердловской области оказался под административным преследованием после многочисленных жалоб местных жителей на его животных, свободно разгуливавших по улицам города. Об этом сообщила пресс-служба уральского управления Россельхознадзора.

С 3 по 14 июля специалисты ведомства провели в Ревде несколько проверок по обращениям горожан. В ходе инспекций выяснилось, что хозяйство фермера огорожено лишь деревянным забором, через который свиньи легко покидали территорию. Кроме того, инспекторы выявили и другие нарушения: животные не были обеспечены чистой питьевой водой и были вынуждены добывать её самостоятельно в реке.

По результатам проверки фермеру выдали предписание устранить все нарушения до 1 сентября. Нарушенные нормы занесены в протокол, а информация о выявленных проблемах направлена в прокуратуру Свердловской области для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время мужчину ожидает суд по факту несоблюдения ветеринарно-санитарных правил.