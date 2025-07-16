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16 июля, 12:55

SHOT и Mash вошли в шорт-лист премии «Бренд года в России 2025»

Обложка © brand-award.ru

Обложка © brand-award.ru

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвёл результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов, в их числе — активы News Media Holding — SHOT и Mash.

«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии — не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков», — прокомментировала исполнительный директор премии Ольга Маркелова.

Конкурсанты разделены на Высшую и Первую лиги, чтобы справедливо оценивать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом.

Номинанты 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»:

В высшей лиге:

  • ВИКАМ в номинации «Машиностроение»
  • Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»
  • Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»
  • КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»
  • Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»
  • СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»
  • УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»
  • «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»
  • Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»
  • AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»
  • BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
  • ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»
  • ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
  • GeoSM в номинации «Строительные материалы»
  • IEK в номинации «Электротехнические изделия»
  • Mash в номинации «Интернет-СМИ»
  • MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»
  • MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»
  • PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»
  • RETASTE в номинации «Кухонная техника»
  • STELS в номинации «Мототехника»
  • TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
  • Шатура и O’PRIME в номинации «Мебель»
  • AVGUST и GARDEN ЖУК в номинации «Товары для дома и сада»

В первой лиге:

  • АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
  • Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
  • ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»
  • CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»
  • DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
  • LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»
  • Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
  • NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»
  • TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»
  • UIS в номинации «Коммуникационные услуги»
  • БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

Специальные номинации:

  • «Мегабренд» — М.Видео-Эльдорадо и Спортлото
  • «Бренд цифровых коммуникаций» — Сборная Здоровья, IEK и UIS
  • «Экобренд» — СИМПРЕАЛ
  • «Культурный код» — Спортлото
  • «О России с любовью» — УРАЛ
  • «Успешный старт» — AITO SERES и Dr.Aktiv
  • «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР — DDX Fitness
  • «Бренд-прорыв» — FitStars, LAMM и Magnetto.pro
  • «HR-бренд» — IEK CAREER и TION
  • «Успешный ребрендинг» — IEK и OctoSkills
  • «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT
  • «Креативный бренд» — SHOT и WUCHT
  • «Продукт нового поколения: Инновационные решения» — TION

При этом конкурс продолжается, сейчас принимаются заявки на участие в 3-ем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Александра Вишнякова
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