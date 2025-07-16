SHOT и Mash вошли в шорт-лист премии «Бренд года в России 2025»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвёл результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов, в их числе — активы News Media Holding — SHOT и Mash.

«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии — не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков», — прокомментировала исполнительный директор премии Ольга Маркелова.

Конкурсанты разделены на Высшую и Первую лиги, чтобы справедливо оценивать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом.

Номинанты 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»:

В высшей лиге:

ВИКАМ в номинации «Машиностроение»

в номинации «Машиностроение» Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»

в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей» Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»

в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых» КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»

в номинации «Одежда для детей» Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»

в номинации «Социальный проект» СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»

в номинации «Горнопромышленные ресурсы» УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»

в номинации «Устройства мультимедиа» «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»

в номинации «Детское питание» Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»

в номинации «Общественно-значимый проект» AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»

в номинации «Легковые автомобили» BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»

в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование» ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе» GeoSM в номинации «Строительные материалы»

в номинации «Строительные материалы» IEK в номинации «Электротехнические изделия»

в номинации «Электротехнические изделия» Mash в номинации «Интернет-СМИ»

в номинации «Интернет-СМИ» MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»

в номинации «Товары для сна и отдыха» MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»

в номинации «Ювелирные украшения» PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»

в номинации «Электрокары и электротранспорт» RETASTE в номинации «Кухонная техника»

в номинации «Кухонная техника» STELS в номинации «Мототехника»

в номинации «Мототехника» TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

в номинации «Бытовая техника, электроприборы» Шатура и O’PRIME в номинации «Мебель»

и в номинации «Мебель» AVGUST и GARDEN ЖУК в номинации «Товары для дома и сада»

В первой лиге:

АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»

в номинации «Приспособления для чистки и уборки» Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»

в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты» ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»

в номинации «Туризм и путешествия» CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»

в номинации «Косметика и косметические продукты» DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»

в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней» Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса» NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»

в номинации «Транспортные и логистические услуги» TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»

в номинации «Загородная недвижимость» UIS в номинации «Коммуникационные услуги»

в номинации «Коммуникационные услуги» БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

Специальные номинации:

«Мегабренд» — М.Видео-Эльдорадо и Спортлото

и «Бренд цифровых коммуникаций» — Сборная Здоровья, IEK и UIS

и «Экобренд» — СИМПРЕАЛ

«Культурный код» — Спортлото

«О России с любовью» — УРАЛ

«Успешный старт» — AITO SERES и Dr.Aktiv

и «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР — DDX Fitness

«Бренд-прорыв» — FitStars, LAMM и Magnetto.pro

и «HR-бренд» — IEK CAREER и TION

и «Успешный ребрендинг» — IEK и OctoSkills

и «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT

и «Креативный бренд» — SHOT и WUCHT

и «Продукт нового поколения: Инновационные решения» — TION