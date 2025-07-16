SHOT и Mash вошли в шорт-лист премии «Бренд года в России 2025»
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Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвёл результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов, в их числе — активы News Media Holding — SHOT и Mash.
«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии — не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков», — прокомментировала исполнительный директор премии Ольга Маркелова.
Конкурсанты разделены на Высшую и Первую лиги, чтобы справедливо оценивать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом.
Номинанты 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»:
В высшей лиге:
- ВИКАМ в номинации «Машиностроение»
- Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»
- Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»
- КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»
- Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»
- СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»
- УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»
- «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»
- Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»
- AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»
- BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
- ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»
- ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
- GeoSM в номинации «Строительные материалы»
- IEK в номинации «Электротехнические изделия»
- Mash в номинации «Интернет-СМИ»
- MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»
- MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»
- PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»
- RETASTE в номинации «Кухонная техника»
- STELS в номинации «Мототехника»
- TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
- Шатура и O’PRIME в номинации «Мебель»
- AVGUST и GARDEN ЖУК в номинации «Товары для дома и сада»
В первой лиге:
- АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
- Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
- ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»
- CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»
- DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
- LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»
- Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
- NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»
- TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»
- UIS в номинации «Коммуникационные услуги»
- БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
Специальные номинации:
- «Мегабренд» — М.Видео-Эльдорадо и Спортлото
- «Бренд цифровых коммуникаций» — Сборная Здоровья, IEK и UIS
- «Экобренд» — СИМПРЕАЛ
- «Культурный код» — Спортлото
- «О России с любовью» — УРАЛ
- «Успешный старт» — AITO SERES и Dr.Aktiv
- «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР — DDX Fitness
- «Бренд-прорыв» — FitStars, LAMM и Magnetto.pro
- «HR-бренд» — IEK CAREER и TION
- «Успешный ребрендинг» — IEK и OctoSkills
- «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT
- «Креативный бренд» — SHOT и WUCHT
- «Продукт нового поколения: Инновационные решения» — TION
При этом конкурс продолжается, сейчас принимаются заявки на участие в 3-ем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.