Москва — крупнейший центр развития креативных индустрий Всё больше жителей столицы находят себя в творческих профессиях. Стабильно растёт и выручка компаний: в прошлом году сектор креативных индустрий заработал на 103,8 процента больше, чем в 2019-м. 16 июля, 12:48 В Москве растёт интерес к творческим профессиям. Обложка © mos.ru

Кино, музыка, видеоигры, издательское дело, дизайн, театр и реклама не только делают жизнь горожан ярче, но и заявляют о себе как о важнейшем секторе столичной экономики. Его доля в общем объёме валового регионального продукта в 2023 году достигла 10,1 процента, что составляет 3,3 триллиона рублей. О развитии креативных индустрий рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере выросло на 11,7 процента и превысило уже 113 тысяч. Соответственно, всё больше москвичей находят себя в творческих профессиях.

Кино

Столичная киноиндустрия находится на подъёме. В Москве снимается свыше 80 процентов российского кино и сериалов.

В прошлом году на площадках московского кинокластера было снято около 120 проектов — это в 2,5 раза больше, чем в 2023-м. Среди них лидеры проката и киноплатформ 2024–2025 годов: «В списках не значился», «Холоп-2», «Мастер и Маргарита», «Лёд-3», «Баба-яга спасает Новый год», «Последний богатырь. Наследие», «Сто лет тому вперёд», «Летучий корабль», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и другие.

Московский кинокластер сегодня объединяет несколько площадок. В их числе легендарная «Киностудия имени М. Горького», где до конца года завершатся масштабные работы по модернизации исторической территории на улице Сергея Эйзенштейна и площадки в Валдайском проезде. Частью кинокластера стал также современный кинозавод полного цикла «Москино» на Рязанском проспекте. Кроме того, создан суперсовременный комплекс — кинопарк «Москино» в ТиНАО. Его строительство продолжается, сейчас в кинопарке насчитывается 24 натурные площадки, а к 2030 году их будет уже 70. Здесь получится воплотить любые задумки съёмочных групп.

В составе кластера работает киноплатформа «Москино» — удобный сервис для профессионалов, где в пару кликов можно арендовать площадку для съёмок не только на киностудии, но и в городе, а также узнать о грантах, взять напрокат костюмы, реквизит и многое другое. За прошедший год платформой воспользовались 1,7 миллиона раз.

В новом сезоне проекта «Лето в Москве» любой желающий может поближе познакомиться с фильмами, процессом их создания, узнать больше об истории кино. Гостей приглашают кинопарк «Москино», «Киностудия имени М. Горького» и множество тематических площадок на столичных бульварах.

ИТ и видеоигры

В столичной индустрии ИТ-технологий и видеоигр задействовано свыше 33 тысяч организаций. Их общая годовая выручка в прошлом году превысила 3,9 триллиона рублей.

«Фабрика видеоигр» обеспечивает полное сопровождение разработчиков — от идеи до поиска инвесторов. Акселератор проводит образовательные лекции и вебинары, сессии в виде вопросов и ответов, а также работает с кураторами. Сейчас создано 60 пилотных версий игр в разных жанрах. Среди них — детективная история по мотивам произведений Михаила Булгакова, приключенческий квест по сказкам Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля.

Московским гейм-разработчикам давно было необходимо своё пространство, поэтому в 2025 году в инновационном центре «Сколково» откроется первый в России кластер видеоигр и анимации. Его резидентами станут ведущие российские компании-разработчики и анимационные студии. Объединившись под одной крышей, они смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Кластер объединит все этапы производства и продвижения контента — от обучения специалистов до поддержки в продвижении на зарубежных рынках.

В распоряжении резидентов будут офисы, переговорные, серверные, студия захвата движения, пространство для звукозаписи, лекторий, конференц-зал, выставочная зона и многое другое.

Издательское дело

Издательской деятельностью в Москве занимаются около 12 тысяч организаций — это 10,6 процента от всех компаний в сфере креативных индустрий. Общая выручка в прошлом году составила около 349,1 миллиарда рублей.

Эта отрасль также не остаётся без городской поддержки. Агентство креативных индустрий реализует проект «Издательские сезоны»: на крупнейшей Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction московские издательства и иллюстраторы могут представлять свою продукцию на безвозмездной основе.

В прошлом году в столице впервые прошла Московская международная издательская неделя. В течение четырёх дней в ней принимали участие более 45 издателей из 13 стран: Аргентины, Бразилии, Китая, Сербии и других. За это время состоялось свыше 200 встреч представителей книжного рынка, было заключено 34 экспортных контракта на издание книг общим тиражом 55 тысяч экземпляров.

С 2023 года под эгидой Агентства креативных индустрий Москвы ежегодно осуществляется бизнес-миссия московских издательств в Китае на Шанхайской международной детской книжной ярмарке.

Авторы Валерия Мишина