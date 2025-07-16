Алюминиевая отрасль прирастает новыми кадрами. Программа корпоративного обучения набирает обороты Крупный российский бизнес пожинает плоды трёхлетних вложений в молодые таланты: 76 выпускников корпоративных программ обучения готовы выйти на предприятия алюминиевой промышленности уже в этом августе — сегодня им вручили дипломы. 16 июля, 15:46 Счастливые выпускники Академий IT и Бизнеса. Три года обучения уже позади. Обложка © Пресс-служба РУСАЛа

На фоне летней кампании по привлечению талантливых выпускников школ, студентов колледжей и институтов в корпоративные программы обучения предприятий крупного бизнеса 16 июля Сибирский федеральный университет вручил дипломы первым 76 выпускникам Академий IT и Бизнеса, организованных при участии одного из крупнейших производителей в сфере цветной металлургии.

Для крупного бизнеса вложения значительных ресурсов в подобные проекты отнюдь не благотворительность, а стратегическая необходимость для выживания в условиях «кадрового голода» — страна подошла к пику последствий демографического провала, случившегося в 90-е годы. Особенно страдают предприятия тяжёлого машиностроения, добывающей, перерабатывающей, энергетической отраслей из-за оттока молодёжи в другие сферы.

К решению этой задачи промышленные гиганты активно подключают российские образовательные учреждения — дополняют их действующие программы специализированными курсами, заточенными под собственные прикладные задачи.

Сегодняшняя торжественная церемония вручения дипломов, состоявшаяся в конгресс-холле Сибирского федерального университета, стала итогом трёхлетней работы, в которую вложили душу и экспертизу лучшие специалисты РУСАЛа и СФУ.

Программа Академий — флагманского образовательного проекта — включает интенсивное обучение с упором на реальные производственные кейсы, наставничество от ведущих экспертов, гарантированные карьерные перспективы у одного из крупнейших промышленных работодателей страны.

— Вы — наши первопроходцы! Вы доказали, что готовы брать на себя ответственность, выходить из зоны комфорта и побеждать. Впереди — интересные задачи, масштабные проекты и безграничные возможности для роста. Мы создали этот проект, потому что верим в вас и в будущее нашей компании. Дерзайте! — напутствовала выпускников заместитель генерального директора по управлению персоналом металлургической компании Наталья Альбрехт.

По мнению проректора по учебной работе СФУ Дениса Гуца, для теперь уже бывших студентов это не просто выпуск — это старт новой профессиональной траектории. Участники получили уникальные знания, которые сочетают академическую глубину и практическую ориентированность.

Выпускница Академии Бизнеса Елена Склярова, обучавшаяся по специальности «Экономическая безопасность», рассказала, что в ходе обучения получила уникальные знания в области продаж и маркетинга, причём применительно к крупной алюминиевой компании. Участница программы отдельно подчеркнула, что поддержка бизнеса заключалась в том числе и в виде корпоративной стипендии. Уже в августе девушка намеревается выйти на подготовленное для неё место работы.

— Для меня учеба в Академии стала возможностью трудоустройства в крупную компанию. Я уже являюсь сотрудником «Сибинфософта», работаю в Центре компетенции ИТ-безопасности. В прошлом году мы проходили здесь практику, погрузились в специфику деятельности. Начиная с этого учебного года все практиканты Академии стали полноценными сотрудниками. Это здорово. Чувствую себя востребованным, все полученные знания однозначно пригодятся, — поделился ещё один выпускник Академии IT Александр Чаругин.

В условиях обострения конкуренции за таланты различные инициативы по привлечению и удержанию молодых талантов становятся критически важными для устойчивого развития промышленности. Компании, которые смогут предложить не только деньги, но и реальные перспективы роста, получают преимущество в борьбе за молодые умы.

Авторы Евгений Кузнецов