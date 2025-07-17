Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Российская Федерация увеличила экспорт нефти морем до рекордного уровня. Такие меры объясняются сезонными ремонтными работами на НПЗ. По информации oilcapital.ru, за 28 дней до 13 июля поставки по морю достигли 3,23 млн баррелей в сутки — на 3% больше предыдущего периода. В первые дни июля переработка на заводах снизилась на 300 тыс. баррелей в сутки.

Ставропольский край

В станице Ессентукской на Ставрополье землевладельцы могут лишиться своих участков из-за ошибок чиновников, сообщает newstracker.ru. Власти требуют вернуть земельные наделы в муниципальную собственность. Представители администрации утверждают, что более 200 семей получили землю путем самозахвата. По свидетельствам жителей, они купили землю по закону и проживают на ней уже несколько десятков лет.

Республика Удмуртия

Как сообщает udm-info.ru, глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет по делу о нарушении прав жителей аварийного дома в деревне Кильмезь. Объект, построенный еще в 1961 году, в 2017 году был признан непригодным для проживания, но в нем все еще живут люди – без капремонта, отопления и водоснабжения.

Ростовская область

В южных регионах РФ продажи новых машин сократились почти на треть в течение полугода. В Ростовской области и соседних регионах зарегистрировано около 57 тысяч новых автомобилей. Как пишет rostovgazeta.ru, этот показатель уступает прошлогоднему на 31%. Эксперты объясняют спад ростом утильсбора и не ожидают улучшений в ближайшие месяцы.

Республика Татарстан

Елабуга первой в Татарстане наложила полный запрет на прокат электросамокатов. Радикальное решение горадминистрация объясняет отсутствием инфраструктуры и рисками для пешеходов, особенно детей, информирует inkazan.ru. Однако не все елабужане согласны с такими мерами: одни поддержали запрет, другие требуют создать велодорожки и разметку.

Волгоградская область

Выполняющему сейчас боевые задачи в зоне СВО волгоградскому педагогу передали гитару, подписанную президентом России Владимиром Путиным. Как сообщают novostivolgograda.ru, инструмент уже доставлен на запорожское направление. Здесь учитель из Волгограда служит оператором БПЛА. После получения гитары боец сразу же сыграл на ней, отметив, что инструмент станет семейной ценностью и будет переходить от поколения к поколению.

Нижегородская область

Бывшего ректора НГАТУ Воротникова, проходящего в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве с иностранными студентами, решили оставить под стражей до 13 сентября. Ущерб от его действий может превышать миллион рублей, пишет newsnn.ru. Согласно версии следствия, подозреваемый зачислял в вуз мигрантов, которые затем не посещали университет и не сдавали экзамены.

Свердловская область

В Екатеринбурге общественнику удалось выявить очередной бордель, информирует tagilcity.ru. В помещении были установлены двуспальные кровати и видеоаппаратура. Также в ходе проверки в комнатах были обнаружены алкогольные напитки, одежда и средства контрацепции. Кроме того, в помещении находились девушки, которые попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Оренбургская область

В Оренбурге никто не пожелал участвовать в разработке проектов капитального ремонта путепроводов на Донгузской и Терешковой улицах, сообщает 56orb.ru. Администрацией был объявлен тендер почти на 10 млн рублей для подготовки документации и привлечения федерального финансирования.

Тюменская область

Музыкант-самоучка Александр из Тюмени, именующий себя в соцсетях «Велизар Нарнийский», уже пару лет радует горожан игрой на флейте. Его любимое место — набережная Туры. Флейтист уверен, что здесь музыка звучит особенно вдохновенно, информирует nashgorod.ru. Коренной тюменец работал печником, но затем решил зарабатывать на жизнь музыкой. Мужчина сообщил, что его дневной заработок колеблется от 500 до 5000 рублей – в зависимости от погоды, дня недели и выбранных мелодий. В репертуаре мужчины – произведения собственного сочинения, при помощи которых он завоевывает признательность прохожих и коллег-музыкантов.

Омская область

В Омской области не прекращают искать ученицу 11 класса, которая пропала два месяца назад. Как информирует gorod55.ru, к мероприятиям привлечены волонтеры поискового отряда. Добровольцы работают совместно с полицией, сотрудниками МЧС, СК и СОБР. В поисках девушки задействована различная техника, в частности – три УАЗа, две «Нивы», два квадроцикла, одна «Газель», один болотоход и один квадрокоптер. Несмотря на все усилия, пока не удалось обнаружить одиннадцатиклассницу, пропавшую 18 мая.

Карелия

Пенсионерка приехала погостить в Карелию и отдала злоумышленникам 2,6 миллиона рублей. По информации karelinform.ru, сначала к женщине обратился «сотрудник Центробанка». Он сообщил жертве о якобы готовящемся хищении с ее счетов и убедил ее перевести денежные средства на «безопасные счета». Позже пенсионерка ответила на звонок еще одного афериста, который уговорил ее вложиться в «инвестиции». По факту мошенничества открыто уголовное производство.

Приморский край

Во Владивостоке родился мальчик весом 5 килограммов 670 граммов. По данным vostokmedia.com, малыш появился на свет при помощи операции кесарева сечения. Младенец стал четвертым ребенком в семье. Сейчас новорожденный и его мама чувствуют себя хорошо, их готовят готовятся к выписке.

Башкирия

Молодые жители Башкортостана с ребенком погибли в ДТП по пути с отдыха. Как пишет mkset.ru, отец семейства за рулем LADA Priora выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Volkswagen Polo. В аварии погиб сам водитель, его беременная супруга и их трехлетний сын. Также вследствие ДТП скончалась пассажирка встречного автомобиля, а водителя иномарки госпитализировали с травмами.

Краснодарский край

У побережья Азовского моря на Кубани зафиксировано нашествие медуз-корнеротов. Как сообщает Kuban Press, прибрежную зону Пересыпи и станицы Голубицкой наводнили крупные сине-фиолетовые медузы, диаметр которых может достигать 40 сантиметров. Корнероты способны жалить людей, из-за чего многие отказываются от купания в море.

Хабаровский край

Дикие утки в пруду Северного парка Хабаровска прижились и уже растят птенцов, но жители и гости города продолжают закармливать их вредным хлебом, информирует transsibinfo.com. Экологи обращались к городским властям с просьбой установить таблички, запрещающие кормление пернатых, но администрация до сих пор не выполнила данное обещание. Хлеб вызывает у уток ожирение, деформацию крыльев и загрязняет пруд, нанося ущерб экосистеме.

Новосибирск

В поселке Красный Яр Новосибирской области в двухэтажном доме 1963 года постройки произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП один из жителей погиб, другая получила сотрясение мозга и доставлена в стационар, еще двое числятся пропавшими, пишет atas.info. Незадолго до происшествия очевидцы сообщали о запахе газа. Спасатели разбирают завалы, газоснабжение отключено. Прокуратура и СК России выясняют причины ЧП. В числе версий – халатность коммунальных служб.

Челябинская область

В Красноармейском районе Челябинской области инспекторы ДПС Артур Хасаншин и Илья Карнаух доставили в роддом беременную жительницу Курганской области. Как пишет kursdela.biz, у женщины в дороге начались роды. Лейтенанты сначала сопровождали автомобиль с будущими родителями. Затем, после ухудшения состояния женщины и возникновения сложной дорожной ситуации роженицу пересадили в патрульную машину. С включенными спецсигналами инспекторы оперативно доставили женщину в областной перинатальный центр.

ХМАО

По информации аналитиков, 21% соискателей из ХМАО готовы покинуть регион ради работы. Муксун.fm пишет, что лидером по количеству готовых к переезду соискателей в УрФО является Ямал (27%), а меньше всего таких кандидатов в Курганской области (14%). В среднем готовность переехать указана в 18% резюме. Чаще всего релокантами готовы стать работники производства (10%), строители (9%), IT-специалисты и менеджеры по продажам (8%). Готовность к переезду выше у кандидатов с опытом, а возрастной состав варьируется так: 35% — 19–30 лет, 34% — 31–40 лет, 22% — 41–50 лет.

Хакасия

МВД РФ выступило с предложением об ограничении эксплуатации автомобилей с правым рулем в рамках проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения. По информации newkhakasiya.online, причиной стало увеличение импорта таких авто и их участие в 10% всех аварий в России, включая 10% аварий с летальным исходом. В ведомстве убеждены, что праворульные автомобили увеличивают риск ДТП, и планируют пересмотреть требования к их допуску на дороги и системам безопасности.

Приморский край

Во Владивостоке состоялось масштабное празднование Дня рыбака, сообщает zr.media. Мероприятие состоялось, несмотря на дождь. На городской набережной прошли народные гуляния и мастер классы. Ключевым моментом праздника стали соревнования по рыбной ловле, а завершилось событие варкой традиционной ухи.

Красноярский край

В Красноярском крае 25-летний гражданин с ножом напал на сотрудника птицефабрики, информирует prmira.ru. Нападавший признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую клинику. Виновник происшествия заявлял, что за ним ведут слежку вооруженные люди. В этом состоянии гражданин и атаковал 39-летнего инженера предприятия, нанеся ему рану в области предплечья. Потерпевший смог отбиться и избежал более серьезных травм.

Белгородская область

Белгородцу преподнесли в подарок 856 патронов и гранаты, после чего он оказался в колонии. Как сообщает bel.ru, в 2010 году 45-летний местный житель обнаружил противопехотную мину на своем участке. А в 2024-м ему подарили патроны и три гранаты. Арсенал хранился у нарушителя дома. Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств и назначили четыре года колонии.

Пермский край