На фоне июльской жары россияне раскупили кондиционеры

В этом году аномальная температура воздуха в ряде регионов России вызвала рекордный спрос на климатическую технику. С начала мая по середину июля на маркетплейсах было зафиксировано на 20% больше заказов, чем годом ранее.

Кондиционеры покупают на 27% чаще, а мини-кондиционеры — на 5%. Также заметен рост спроса на вентиляторы: с 1 мая по 14 июля он был на треть выше, чем в тот же период прошлого года.

Кстати, несмотря на летний сезон, в этом году вырос спрос и на обогреватели и тепловентиляторы. С начала мая по середину июля на маркетплейсах заказали на 53% больше техники для обогрева помещений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причина в холодных днях на майских праздниках и на рубеже июня и июля.