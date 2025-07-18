Озверевший Запад снова доказал, что, кроме визга, запретов и давления, ничего предложить не может. Уже который год они пытаются задушить Россию, не веря, что можно жить и развиваться без их подачек. А согласие премьер-министра Словакии Роберта Фицо на снятие вето с санкций в обмен на компенсацию ущерба лишь в очередной раз показало, что принципы и договорённости — лишь ширма для достижения собственной выгоды. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов.

В таких ситуациях и проверяется истинная сущность каждого. Кто озабочен тем, чтобы спасти мир от новой угрозы, уничтожить ростки неонацизма, пока он не набрал силу и не уничтожил всех остальных, а у кого на уме только цифры на счетах и собственный политический статус. Понятно, что очередной беспомощный взбрык в виде нового пакета антироссийских санкций снова ударит только по тем, кто его принимал. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что российская экономика, вопреки ожиданиям ЕС, демонстрирует устойчивость и независимость. По его мнению, она достаточно крепка, чтобы справляться с внешними вызовами без существенных негативных последствий. Хамитов считает, что противники России действуют из-за злобы и алчности, а их недальновидность лишь усугубляет собственное положение.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, Россия готова к новому пакету санкций ЕС и даже сможет извлечь из него преимущества.

«Когда ты продаёшь газ обильно и очень много на Запад, то понимаешь, что это более лёгкие деньги. Но сейчас очень хорошо заниматься собственным развитием. ЕС этого не ожидает, а у нас всегда есть свои козыри. Мы, как обычно, только сильнее станем благодаря их санкциям, которыми они хотят нас ослабить», — отметила парламентарий.