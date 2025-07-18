14 воздушных целей за 2 часа: ПВО успешно защитила центральные регионы России

Российские системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив четырнадцать украинских БПЛА над четырьмя регионами Центральной России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 12:05 до 13:55 мск средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотников самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.

Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано в Калужской области, где системы ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников. Московский регион отразил атаку трёх БПЛА. В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили один вражеский дрон. Над Орловской областью также был перехвачен один беспилотник.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.