14 воздушных целей за 2 часа: ПВО успешно защитила центральные регионы России
МО: Российская ПВО уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами
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Российские системы ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив четырнадцать украинских БПЛА над четырьмя регионами Центральной России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 12:05 до 13:55 мск средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотников самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.
Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано в Калужской области, где системы ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников. Московский регион отразил атаку трёх БПЛА. В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили один вражеский дрон. Над Орловской областью также был перехвачен один беспилотник.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее российские ПВО уничтожили 11 дронов, пытавших атаковать Подмосковье. Большинство воздушных целей были перехвачены на дальних подступах к столице, что позволило избежать каких-либо разрушений или жертв.